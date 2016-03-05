بهره برداری از مجتمع تجارت جهانی فردوسی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۱۲ اعلام کرد؛ توقف بهره برداری از مجتمع تجارت جهانی فردوسی در راستای انجام امور محوله قانونی این مجتمع، به منظور رفع خطر و پیشگیری از احتمال وقوع حادثه بوده است.

بنا بر این گزارش؛ این تصمیم با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر موارد قانونی و همچنین اعلام نظر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص عدم اجرای برخی از اجزای استحکام بخش سازه ای (تعدادی از دیوارهای برشی) و برخوردار نبودن از ایمنی لازم گرفنه شده است.

بر همین اساس، شهرداری منطقه ۱۲ ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی، به اطلاع می رساند که بهره برداری از آن مجتمع تا زمان اجرای طرح مقاوم سازی و تکمیل عملیات ساختمانی و اخذ تائیدیه های لازم متوقف خواهد بود.