۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۵۰

اعزام کاروان راهیان نور از غرب تهران به مناطق جنگی جنوب کشور

در آستانه سال جدید حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان منطقه ۲۱ در قالب اردوی راهیان نور با بدرقه مسئولان این منطقه به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمال بافرانی شهردار منطقه ۲۱ گفت: اعزام کاروان این منطقه به مناطق جنگی و عملیاتی جنوب کشور در قالب " کاروان راهیان نور  " با مشارکت اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران و باغ موزه دفاع مقدس، به منظور زنده نگه داشتن آرمان ها و یاد و خاطره رشادت های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین شهروندان خصوصا جوانان کشور اسلامی ، انجام می شود  .

وی با بیان اینکه تاریخ اعزام شهروندان منطقه ۲۵ اسفند است، اظهار داشت: اعزام شهروندان از مسجد امام رضا (ع) شهرک انصار واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه شهید لشگری بعد از سه راه ارج ، صورت می پذیرد و شهروندان به مدت چهار روز از مناطق جنگی یادمان شهدای فتح المبین، منطقه طلائیه، یادمان شهدای طلائیه، یادمان شهدای هویزه و زیارت گاه حضرت دانیال نبی بازدید خواهند داشت.

بافرانی همچنین از عدم اعزام شهروندان بالاتر از ۶۰ سال و افرادی که دارای بیماری های حاد هستند، خبر داد و اظهار داشت: از شهروندانی که سابقه حضور در اردوی راهیان نور سالیان قبل را داشته اند نیز ثبت نام به عمل نمی آید.

وی در پایان تصریح کرد : هزینه ی ثبت نام برای هر شهروند ۷۰ هزار تومان، و تاریخ برگشت از مناطق جنگی جنوب کشور نیز ۲۸ اسفند است.

حبیب احسنی پور

