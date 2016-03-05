اعزام کاروان راهیان نور از غرب تهران به مناطق جنگی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمال بافرانی شهردار منطقه ۲۱ گفت: اعزام کاروان این منطقه به مناطق جنگی و عملیاتی جنوب کشور در قالب " کاروان راهیان نور " با مشارکت اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران و باغ موزه دفاع مقدس، به منظور زنده نگه داشتن آرمان ها و یاد و خاطره رشادت های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین شهروندان خصوصا جوانان کشور اسلامی ، انجام می شود .

وی با بیان اینکه تاریخ اعزام شهروندان منطقه ۲۵ اسفند است، اظهار داشت: اعزام شهروندان از مسجد امام رضا (ع) شهرک انصار واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه شهید لشگری بعد از سه راه ارج ، صورت می پذیرد و شهروندان به مدت چهار روز از مناطق جنگی یادمان شهدای فتح المبین، منطقه طلائیه، یادمان شهدای طلائیه، یادمان شهدای هویزه و زیارت گاه حضرت دانیال نبی بازدید خواهند داشت.

بافرانی همچنین از عدم اعزام شهروندان بالاتر از ۶۰ سال و افرادی که دارای بیماری های حاد هستند، خبر داد و اظهار داشت: از شهروندانی که سابقه حضور در اردوی راهیان نور سالیان قبل را داشته اند نیز ثبت نام به عمل نمی آید.

وی در پایان تصریح کرد : هزینه ی ثبت نام برای هر شهروند ۷۰ هزار تومان، و تاریخ برگشت از مناطق جنگی جنوب کشور نیز ۲۸ اسفند است.