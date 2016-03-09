تصویب ۶ استراتژی جدید آبی/ اختلاف ۱۵ برابری بارش در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با اشاره به استراتژی برنامه پنجم توسعه کشور با ۶ محور در زمان بندی های میان مدت و بلندمدت گفت: با توجه به وضعیت کشور و نیاز به برنامه ریزی کامل و اصولی در زمینه استحصال و بهره برداری منابع آبی، ۶ محور به تصویب رسیدند.

وی افزود: مسائل ساختاری مصوب شورای عالی آب کشور، صیانت و حفاظت از منابع آب های زیرزمینی، توجه ویژه به طرح های آبرسانی، اولویت بندی طرح های اجرایی، استفاده از فناوری های روز و دیپلماسی آب این محورها هستند.

حاج رسولی ها با اشاره به عدم دورنمای مناسب در سال آبی جاری گفت: میزان بارش از ۲۴۰ میلی‌متر در پانزده سال اخیر به ۲۰۴ میلی‌متر در هشت سال اخیر رسیده و برخلاف برآوردها پیش بینی می شد سال آبی خوبی داشته باشیم، اما نسبت به گذشته با کاهش ۴ درصدی مواجه هستیم.

مشاور وزیر نیرو به پراکندگی میزان بارندگی از ۱۵۰۰ میلی متر در مناطق شمالی و ۱۰۰ میلی متر در مناطق مرکزی کشور اشاره کرد و ادامه داد: نوسان زیاد در بارش نزولات آسمانی ما را بر آن داشت تا منابع موجود را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و با اعمال مدیریت درست از آنها بهره بیشتری ببریم.

وی افزود: افزایش مصرف و کاهش ورودی آب پشت سدها که بیشتر ناشی از ازدیاد جمعیت و فعالیت های صنعتی و کشاورزی بوده، باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و مصرف آب شده است؛ لذا لازم بود مدیریت جامع منابع آبی کشور در برنامه ریزی های کلان (برنامه پنجم توسعه) گنجانده شود و براین اساس، در شانزدهمین شورای عالی آب مقرر شد از ظرفیت های موجود داخلی و خارجی در جهت بهبود شرایط استفاده کنیم.

حاج رسولی ها به مشکلات و موانع پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: فشارهای اجتماعی در حوضه های آبریز وجود دارد و در برخی از حوضه ها با ۸ تا ۹ استان درگیر هستیم؛ ضمن آنکه با عدم امکان توزیع عادلانه به دلیل محدودیت در ابزارآلات و تکنولوژی نیز دست و پنجه نرم می کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو از سازماندهی ۱۸ حوضه آبریز کشور خبر داد و اعلام کرد: در این خصوص از زاینده رود شروع کردیم و طرح پایلوت ما هم از همین حوضه آبریز بود؛ ۱۷ حوضه دیگر هم در دستور کار است و ۵ حوضه آبریز را هم تشکیل داده ایم که ۱۲ مورد باقی مانده تا سال ۱۳۹۶ راه اندازی خواهند شد.

وی این پروژه را نیازمند تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مناسب اجرایی دانست و افزود: در صدد هستیم تا مناسب ترین و کامل‌ترین شرح وظایف را تهیه کنیم. این مهم را با استفاده از کمک های خارجی جمع آوری و عملیاتی می کنیم.