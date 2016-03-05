۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۳۹

معاون وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد؛

آتش بس سوریه راه را برای ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه هموار می کند

«آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی اعلام کرد که آتش بس سوریه شکننده است اما موجب کاهش خشونت در این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی اظهار داشت: اجرای آتش بس در سوریه موجب کاهش خشونت در این کشور گردیده است که مبنای خوبی برای ازسرگیری مذاکرات صلح محسوب می شود.

معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: برقراری آتش بس در سوریه بسیار شکننده است و مواردی از نقض آن نیز ثبت شده است اما در عین حال خشونت در این کشور کاهش یافته است.

وی در ادامه عنوان کرد که ادامه وضعیت کنونی تا تاریخ نهم ماه کنونی موجب ازسرگیری مذاکرات در خصوص روند انتقال سیاسی در سوریه خواهد شد.

بلینکن در رابطه با پیامدهای احتمالی عدم موفقیت آتش بس نیز گفت: این امر موجب می گردد میزان محموله های تسلیحاتی که از خارج سوریه در اختیار تروریست ها قرار می گیرد، افزایش یابد و این موضوع موجب به خطر افتادن منافع روسیه می گردد.

