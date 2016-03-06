خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: درحالی امور تربیتی در سند تحول بنیادین در کشور بعنوان یک نظام تربیتی معرفی شده است که امروزه ارتباط خانواده، فرزندان، روش و شیوه تربیتی نسبت به گذشته متفاوت شده است.

مناسب نبودن آموزش‌ها با نیازهای دانش‌آموزان، کمبود مربیان تربیتی و پرورشی، غنی نبودن برنامه‌های فرهنگی و پرورشی و اجرای شیوه‌های بخشنامه‌ای تربیت، دانش‌آموز کنونی را دچار نوعی استحاله و سردرگمی کرده است.

روح‌الله سامخانیان مربی پرورشی که ۳۱ سال سابقه فعالیت فرهنگی در استان مازندران را دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیشترین دغدغه‌اش را نداشتن آموزش‌های لازم درزمینهٔ فرهنگی و هنری بیان می‌کند و می‌گوید: دانش‌آموزان به‌عنوان یک فرصت محسوب می‌شوند و نبود تخصص سبب می‌شود تا مربیان از شناسایی درست استعدادهای دانش‌آموزان عاجز مانند.

وی بابیان اینکه نداشتن تخصص فرهنگی و هنری سبب می‌شود تا استعدادهای دانش‌آموز به هرز رود اظهار داشت: باید آموزش‌های به‌روز و ضروری در اختیار مربیان قرار داده شود.

سید ابراهیم حسینیان یکی دیگر از مربیان پرورشی آموزش‌وپرورش مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امروزه ذائقه بچه‌ها تغییر کرده است می‌گوید: دیگر زمانی که برای گوش بچه‌ها خوراک داشتیم گذشته است و اکنون برای چشمان دانش‌آموزان باید خوراک لازم داشته باشیم.

دیگر زمانی که برای گوش بچه‌ها خوراک داشتیم گذشته است و اکنون برای چشمان دانش‌آموزان باید خوراک لازم داشته باشیم

این مربی پرورشی بابیان این‌که ذائقه دانش‌آموزان دیگر فقط شنیدن را نمی‌پذیرد تصریح کرد: توجه به پیشرفت فنّاوری و رشد روزافزون جوامع باید از فنّاوری و وسایل به‌روز برای آموزش کودکان استفاده کنیم.

محمدترابی یکی دیگر از مربیان پرورشی مدارس نور نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: برای آموزش دانش‌آموزان باید تربیت دینی و فرهنگی را در کنار یکدیگر داشته باشیم و تاکنون برای آموزش مسائل دینی که منجر به اخلاق شود کمتر رفته‌ایم و مدیران مدارس نیز کمتر استقبال کرده‌اند.

ترابی تأکید می‌کند: امروزه با توجه به پیشرفت‌های دیجیتالی و افزایش خواسته‌ای کودکان، دانش‌آموزان بسیار جلوتر از مربیان خود هستند و اگر نتوانیم به‌روز باشیم نمی‌توانیم تصمیمات درستی برای دانش‌آموزان بگیریم.

در حال حاضر برنامه‌ریزی برای کارهای فرهنگی دانش‌آموزان بین نهادهای مختلفی ازجمله کانون پرورش فکری انجام می‌شود و این نهاد، خوراک فرهنگی کودکان هفت‌تا ۱۷ ساله را تأمین می‌کند. قاسم گرجی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از عقد تفاهم‌نامه‌ای بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بخش پرورشی و تربیتی آموزش‌وپرورش برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گروه سنی هفت‌تا ۱۷ سال خبر می‌دهد و می‌گوید: این مرکز آموزش‌های غیررسمی را دنبال می‌کند و پرورش و آموزش استعدادهای هنری فرهنگی گروه سنی ۷ تا ۱۷ سال را بر عهده دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران فعالیت‌های کانون را ۴۰ عنوان برنامه فرهنگی، تربیتی، هنری، علمی، قرآنی و اجتماعی عنوان کرد و با اشاره به فعالیت تخصصی ۸۵ مربی کانون پرورش فکری مازندران در ۲۷ مرکز ثابت و ۳۰ مرکز روستایی تصریح کرد: مراکز روستایی هر دو هفته یک‌بار ۱۵ مدرسه را پوشش می‌دهند و در سال ۹۵ برای ساری و میان‌دورود مراکز روستایی راه‌اندازی می‌شود.

در حال حاضر حدود پنج ساعت از شبانه‌روز را دانش‌آموزان در مدارس سپری می‌کنند و برآیند بررسی‌ها نشان می‌دهد که استعدادهای دانش‌آموزان در مدارس آن‌چنان‌که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد. معاون پرورشی آموزش‌وپرورش مازندران، وجود مربی پرورشی و تربیتی را برای هر مدرسه نیاز دانست و درعین‌حال به کمبود مربی پرورشی در دو هزار مدرسه استان اشاره می‌کند و می‌گوید: مدارسی که فاقد مربی هستند از نیروهای فاقد تخصص استفاده می‌کنند.

آموزش‌های مدارس متناسب با نیازها نیست

محمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این‌که استعدادهای کودکان در مدارس نادیده گرفته می‌شود و آموزش‌های مدارس متناسب با نیازهای دانش‌آموزان نیست خاطرنشان کرد: باید با همکاری دو سازمان بستر برای بروز استعداد مهیا شود.

شعبانی با ابراز تأسف از پایین بودن سرانه مطالعه در ایران ابراز داشت: باید به دنبال آشتی کودکان و نوجوانان با کتاب باشیم و این بضاعت در توان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

وی یکی از مشکلات در حوزه فرهنگی و تربیتی را فعالیت‌های هدف‌گذاری نشده عنوان کرد و افزود: این هدف‌ها گم‌شده و حجیم و سنگین هستند که می‌توانند به بدنه دستگاه تعلیم و تربیت و دانش‌آموزان صدمه وارد کنند.

معاون پرورشی و تربیتی آموزش‌وپرورش مازندران مدیریت برنامه‌ای را بر فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی اولویت برشمرد و تصریح کرد: نقشه راه داشتن، پرهیز از تربیت بخشنامه‌ای و حذف بخشنامه‌های ضروری مربیان را از سردرگمی نجات خواهد داد.

شعبانی بابیان این‌که بیشتر برنامه‌ای آموزش‌وپرورش مبتنی بر نیازهای کودکان نیست گفت: تمام تمرکز بر روی برنامه‌های نوپدید و جدید است که متناسب با نیاز دانش‌آموزان نیست و نیاز به بازنگری دارد.

به تأکید کارشناسان، کودکان و نوجوانان باید به فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی جامعه ورود پیدا کنند و با کمک آن‌ها بسیاری از برنامه هارااداره کنیم چراکه نگاه تحقیرآمیز بر کودکان باعث حذف آن‌ها خواهد شد.