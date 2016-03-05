به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حکمت‌منش عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۸۱ تاسیس و رسالت خود در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف ایرانی را علاوه بر فضای مجازی در فضای حقیقی با استفاده از ابزار و تکنولوژی روز دنیا دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه کاربر ملی، محتوای ملی و زیرساخت ملی سه هدف اصلی این موسسه در طول چند سال بوده است، افزود: این موسسه همچنین در حوزه تولید محصولات نرم‌افزاری از تولیدکنندگان شاخص و فعال بوده و چند سالی است وارد عرصه تولیدات حوزه‌ بازی‌های رایانه‌ای نیز شده است.

مدیر دفتر اصفهان موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان با اشاره به وجود مرکز یادگیری در این موسسه شامل مدرسه اینترنتی و مرکز آموزش مجازی تاکید کرد: این مرکز علاوه بر تولید محتوای موردنظر این بخش‌ها، جشنواره پروژ‌ه‌های دانش‌آموزی را با هدف آشناسازی دانش‌آموزان با فرهنگ تحقیق و پژوهش برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه در مسیر فعالیت‌های شاخص پژوهشی تاکنون ۱۰ دوره جشنواره در تهران برگزار و دهمین دوره این جشنواره اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد، ابراز داشت: از آنجا که استعدادهای حوزه دانش‌آموزی در اصفهان ویژه است سال گذشته نخستین دوره جشنواره به شکل استانی در اصفهان برگزار شد.

حکمت‌منش با اشاره به اینکه اصفهان تنها استان فعال در زمینه برگزاری جشنواره استانی است، ابراز داشت: در سال گذشته ۱۲۶ تیم شامل ۳۰۰ دانش‌آموز برای این جشنواره ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۸ تیم برگزیده و در جشنواره کشوری شرکت کردند و ۱۸ تیم در رده‌های بعدی نیز به شکل رایگان به تهران دعوت شدند.

وی اضافه کرد: امسال نیز مطابق سنوات گذشته با توجه به استقبال خوب دانش‌آموزان، خانواده و مربیان، دومین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی ۲۰ و ۲۱ اسفندماه در دانشکده فنی شهید مهاجر برگزار می‌شود.

ثبت‌نام ۱۵۰ تیم در دومین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان

مدیر دفتر اصفهان موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان با اشاره به اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان برای این جشنواره از ۱۳ آبانماه تا پایان بهمن ادامه داشته است، گفت: ۱۵۰ تیم شامل ۴۰۰ دانش‌آموز در این بازه ثبت‌نام شدند که از این میان ۲۵۰ نفر دختر و ۱۵۰ دانش‌آموز نیز پسر هستند.

وی افزود: همچنین تعداد ۱۵۶ مدرسه در جشنواره شرکت کردند که از این میان ۵۷ مدرسه پسرانه و ۹۳ مورد دخترانه هستند.

حکمت‌منش با بیان اینکه این جشنواره از سه بخش اصلی سمینار، مسابقات دانش‌آموزی و غرفه‌ها تشکیل می‌شود، تصریح کرد: پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان و مشخص شدن موضوع در این ارتباط تحقیق و پژوهش انجام و خروجی آن در جشنواره ارائه می‌شود که در این سه بخش داوری می‌شوند.

وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌کنندگان سمینار ۳۸ تیم، غرفه ۴۴ تیم و مسابقات ۶۸ تیم بوده است؛ همچنین تعداد موضوعات شرکت‌کننده در بخش مسابقه هشت، سمینار ۳۸ و در بخش غرفه ۳۹ مورد بوده است.

مدیر موسسه تبیان در اصفهان تاکید کرد: معمولا در پروژه‌های دانش‌آموزی چند مسابقه شاخص مانند سازه ماکارونی، هوا فضا و فوتو میکروگراف نیز وجود دارد.

برگزاری اختتامیه پروژه‌های دانش آموزی با حضور مسئولان کشوری تبیان

وی با بیان اینکه موضوعات اصلی بخش غرفه‌ها شامل علوم زیستی، علوم شیمی، فنی مهندسی و معماری و نانو است، اظهار داشت: پس از برگزاری جشنواره و داوری آثار، در روز ۲۱ اسفندماه اختتامیه با معرفی نفرات برگزیده در سالن اجتماعات دانشکده فنی شهید مهاجر برگزار می‌شود که مسئولان آموزش و پرورش استان و موسسه تبیان از تهران در جشنواره حضور دارند.

حکمت‌منش گفت: این نکته قابل تامل است که ثبت‌نام برای مدارس دولتی ۳۵ هزار تومان برای هر تیم و برای مدارس غیردولتی ۷۵ هزار تومان بوده است و هر تیم از دو تا پنج نفر تشکیل می‌شود.