پیگیری برای تسریع در اجرای سد معشوره/ استفاده برای مصارف کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه ستاد تسهیل مشکلات ۱۶ طرح تولیدی استان مطرح شد که عمده مشکلات آن ها به بانک ها مربوط می شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات این ۱۶ طرح در جلسه امروز ستاد تسهیل استان رفع شد، افزود: مدیران برخی از طرح های مطرح شده در این کارگروه باید حدود ۱۰ درصد بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنند تا مجدد برای تقسیط دوباره به بانک ها معرفی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان بیان داشت: در کارگروه ستاد تسهیل مشکلات واحدهایی که حدود ۱۰ سال راکد بودند نیز مطرح شد که با مصوبات این جلسه مشکلات آن ها رفع شد تا فعالیت خود را از سر بگیرند و باعث توسعه اقتصادی استان شوند.

غضنفری با بیان اینکه رسیدگی به مصوبات کارگروه ستاد تسهیل هر هفته مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد، اضافه کرد: کارگروه ستاد تسهیل لرستان حلال بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی استان بوده و از آنجا که جایگاه قانونی دارد عمل به مصوبات آن لازم الاجرا است.

وی عنوان کرد: برخی طرح های راکد و غیر فعال استان به دلیل پیگیری نشدن مشکلات آن ها در سنوات گذشته و یا همکاری نکردن برخی بانک ها به حال خود رها شده بودند و مجریان این طرح ها برای ادامه کار بی انگیزه شده بودند که با ایجاد ستاد تسهیل کار کارشناسی روی این طرح ها انجام شده و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات آن ها ارائه می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان به آخرین وضعیت سد تنگ معشوره اشاره کرد و گفت: اعتقاد مدیریت استان بر ایجاد این سد بوده و در این زمینه به نظر رئیس جمهور در سفر هیئت دولت به استان استناد می شود.

غضنفری افزود: از نظر مدیریت استان ساخت سد تنگ معشوره موضوعی تصویب شده است ولی روند اجرای آن مقداری کند شده که استاندار لرستان در حال پیگیری برای تسریع در روند اجرایی آن است.

وی با بیان اینکه تغییراتی از سوی وزارت نیرو در خصوص ماهیت سد تنگ معشوره در نظر بود، ادامه داد: این موضوع که سد معشوره برای کشاورزی یا مصارف دیگر به کار گرفته شود مطرح شد که در حال پیگیری است.