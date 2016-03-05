پويش مردمی يک لحظه زندگی با كاشت نهال آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه و همزمان با روز درختكاری و شروع رسمي پويش مردمي يك لحظه زندگي، مركز اهداي خون وصال شاهد کاشت نهال توسط مديركل انتقال خون استان تهران و مديرمسئول مجله پرطرفدار موفقيت بود.

دكتر سيد مرتضي طباطبايي مدیر کل انتقال خون استان تهران در آيين روز درختكاري با اشاره به جايگاه والاي انساني اهداكنندگان خون در جامعه، اظهار کرد: هدف ما از كاشت درخت اين است كه به بخشيدن زندگي و اين مقوله مهم توجه كنيم و در همين راستا و براي نجات جان بيماران از مردم دعوت مي كنيم به صورت مستمر و بر اساس يك تقويم اهداي خون، به مراكز ما بيايند و همنوعان بيمار خود را بالاخص در اين روزها كه حال و هواي عيد بر كشور حاكم است، فراموش نكنند.

دكتر احمد حلت مديرمسئول مجله موفقيت نيز با حضور در اين مراسم با انساني بر شمردن فرهنگ اهدای خون، خاطر نشان كرد: اين درختي كه امروز كاشتيم از جنس معرفت و عشق بود و مطمئنم ميوه‌ اين درخت حمايت مردم از كمپين «یک لحظه زندگی» و پيوستن به صف داوطلبان اهداي خون در اين روزها است.

وی ادامه داد: اگر كسي تصميم گرفت خون اهدا كند، به هيچ عنوان براي آمدن به مراكز اهداي خون ترديد نكند كه من هميشه گفته ام ترديدها به ما خيانت مي كنند و اميدوارم در اين يك ماه و روزهاي منتهي به عيد از ياد بيماران نيازمند به خون غافل نشويم و با حضورمان به اين عزيزان، اميد به زندگي بدهيم.