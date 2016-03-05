سرپرست جدید اداره بهزیستی سرخه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان سمنان شامگاه شنبه طی حکمی که در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید بهزیستی سرخه، با حضور امام جمعه، فرماندار و تنی چند از مسئولان این شهرستان برگزار می شد، از زحمات امیر پیوندی تقدیر و ابوالقاسم رستمی گرجی را به عنوان سرپرست جدید اداره بهزیستی سرخه منصوب کرد همچنین در خلال این مراسم هاجر اندرخور به سمت سرپرست اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف سازمان بهزیستی استان سمنان معرفی شد.

دستگیری از نیازمندان وظیفه همگانی

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در این مراسم، با اشاره به لزوم دستگیری از نیازمندان و محرومان جامعه به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، گفت: این سازمان در سال۹۴ از نظر وضعیت اقتصادی و رسیدگی به جامعه هدف خود، دچار مضیقه های مالی بود که امیدواریم با فرجام برجام و سیاست های دولت یازدهم در سال آینده شاهد رونق اقتصادی این سازمان باشیم.

علیرضا ایزدپور افزود: سازمان بهزیستی زمانی می تواند به جامعه هدف خود خدمات مناسب ارائه کند که از لحاظ مالی با مشکلات عدیده ای روبرو نباشد لذا امیدواریم سال۹۵ برای خانواده بهزیستی استان، سالی پربرکت باشد.

وی درباره خانواده بهزیستی شهرستان سرخه نیز توضیح داد: این شهرستان دارای شرایط ویژه است چرا که ۲۶۰ پرونده مددجو در سرخه وجود دارد که باید با تعامل بیش از پیش با بخش غیردولتی و خیران برخی کاستی های دوران رکود اقتصادی به ویژه در این شهرستان جبران شود.

ایزدپور همچنین درباره انتصاب سرپرست اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف سازمان بهزیستی استان سمنان، بیان داشت: این سازمان ۲۲ هزار مددجوی تحت پوشش در استان دارد و رعایت چارچوب ها، لزوم برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی و سرعت عمل در انجام امور مددجویی مهم است لذا اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی با هدف انجام این موارد آغاز به کار کرده که مسئول آن از امروز به صورت رسمی معارفه می شوند.

بهزیستی سازمانی عام المنفعه است

امام جمعه سرخه نیز در این مراسم، سازمان بهزیستی را ارگانی گسترده با کرانه بیکران خدمت رسانی به ضعیف ترین قشر جامعه عنوان کرد و گفت: یکی از ابتکارات ماندگار شهید دکتر فیاض بخش بنیانگذاری سازمان بهزیستی با ارائه خدمات عام المنفعه در دو بعد مادی و معنوی بود.

حجت الاسلام فاطمی بصیر به لزوم صدور مجوز مراکز مشاوره اشاره کرد و ابراز داشت: حتی افراد سالم هم گاهی مسیر درست را گم می کنند و همه برای امور مختلف به مشورت با افراد خبره که ما را هدایت کنند، نیازمندیم.

وی افزود: ارائه خدمت در سازمان بهزیستی امری مقدس است که می بایست از خادمان این حوزه که با ضعیف ترین اقشار جامعه سروکار دارند، تقدیر و تشکرکرد.