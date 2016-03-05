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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۱۷

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

بودجه امور تربیتی و پرورشی در سال جدید افزایش می‌یابد

بودجه امور تربیتی و پرورشی در سال جدید افزایش می‌یابد

انزلی- معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از افزایش ردیف بودجه حوزه پرورشی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: درخواست ردیف بودجه ای مستقل را از مجلس کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کفاش عصر شنبه در همایش طلایه داران تربیت اسلامی، جایگاه معلمان در امور تربیتی را مهم دانست و اظهار کرد: هنگامی که یک مشاور،  دانش آموزی را هدایت می کند در اصل یک نسل را نجات داده و هدایت کرده است.

وی با اشاره به اینکه تمام تربیت جامعه بر دوش اداره آموزش و پرورش است افزود: دانش آموزان زمان اندکی را با معلمان و مشاوران طی می کنند و حوزه های دیگری چون خانواده و رسانه نقش مهمی در تربیت اعضای جامعه دارند.

کفاش در مورد ارائه روش های جدید آموزشی در مدارس گفت: باید با طرق مختلف و راه های نوین کودکان را تربیت و آموزش داد زیرا تکرار روش های گذشته مورد استقبال نسل جدید نیست.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جلب نظر کودکان در فضای مجازی عنوان کرد: هم اکنون روزنامه های الکترونیک را جایگزین روزنامه دیواری در مدارس کرده و با برگزاری مسابقات اینترنتی چون وبلاگ نویسی تلاش کرده ایم دانش آموزان مطالب منتخب علمی و ارزشی خود را با دیگران به اشتراک گذارند.

به گفته وی در سال جاری، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در پرسش مهر رئیس جمهور شرکت و آثار خود را به صورت مجازی ارائه کرده اند.

کفاش درباره بودجه حوزه پرورشی در سال ۹۵ اظهار کرد: درخواست ردیف مستقل بودجه در راستای توسعه و تجهیز اردوگاه ها و کانون ها را از مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم که امیدواریم این موضوع مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گیرد.

وی افزود: بودجه امور تربیتی و پرورشی در سال جاری، ۴۷ میلیارد تومان بوده که امیدواریم در سال آتی این بودجه چندین برابر افزایش یابد.

این مسئول با اشاره به حوزه آموزش مربیان و داوران تصریح کرد: چهار هزار و ۵۰۰ مدیر از مقاطع متوسطه اول در قالب طرح «مبین» و سه هزار و ۵۰۰ مربی در قالب طرح «پیشتاز فرزانه» آموزش دیده اند که در حال حاضر در مرحله آموزش داوران قرآنی هستیم.

 در پایان این همایش، از معلمان و مدیران منتخب حوزه تعلیم و تربیت استان گیلان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3573430

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