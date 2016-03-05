به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کفاش عصر شنبه در همایش طلایه داران تربیت اسلامی، جایگاه معلمان در امور تربیتی را مهم دانست و اظهار کرد: هنگامی که یک مشاور، دانش آموزی را هدایت می کند در اصل یک نسل را نجات داده و هدایت کرده است.

وی با اشاره به اینکه تمام تربیت جامعه بر دوش اداره آموزش و پرورش است افزود: دانش آموزان زمان اندکی را با معلمان و مشاوران طی می کنند و حوزه های دیگری چون خانواده و رسانه نقش مهمی در تربیت اعضای جامعه دارند.

کفاش در مورد ارائه روش های جدید آموزشی در مدارس گفت: باید با طرق مختلف و راه های نوین کودکان را تربیت و آموزش داد زیرا تکرار روش های گذشته مورد استقبال نسل جدید نیست.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جلب نظر کودکان در فضای مجازی عنوان کرد: هم اکنون روزنامه های الکترونیک را جایگزین روزنامه دیواری در مدارس کرده و با برگزاری مسابقات اینترنتی چون وبلاگ نویسی تلاش کرده ایم دانش آموزان مطالب منتخب علمی و ارزشی خود را با دیگران به اشتراک گذارند.

به گفته وی در سال جاری، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در پرسش مهر رئیس جمهور شرکت و آثار خود را به صورت مجازی ارائه کرده اند.

کفاش درباره بودجه حوزه پرورشی در سال ۹۵ اظهار کرد: درخواست ردیف مستقل بودجه در راستای توسعه و تجهیز اردوگاه ها و کانون ها را از مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم که امیدواریم این موضوع مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گیرد.

وی افزود: بودجه امور تربیتی و پرورشی در سال جاری، ۴۷ میلیارد تومان بوده که امیدواریم در سال آتی این بودجه چندین برابر افزایش یابد.

این مسئول با اشاره به حوزه آموزش مربیان و داوران تصریح کرد: چهار هزار و ۵۰۰ مدیر از مقاطع متوسطه اول در قالب طرح «مبین» و سه هزار و ۵۰۰ مربی در قالب طرح «پیشتاز فرزانه» آموزش دیده اند که در حال حاضر در مرحله آموزش داوران قرآنی هستیم.

در پایان این همایش، از معلمان و مدیران منتخب حوزه تعلیم و تربیت استان گیلان تقدیر به عمل آمد.