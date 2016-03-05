به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین فارسیان عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی خرمشهر اظهار کرد: از افزایش دو رام قطار مسافربری در ایام عید به ناوگان ریلی خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: در ایام نوروز و به منظور تسهیل امر تردد مسافران به خرمشهر دو رام قطار مسافربری فوق العاده به ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد و هرسه روز یک بار نیز قطار راهیان نور را در خرمشهر خواهیم داشت.

فارسیان همچنین به برگزاری جلسات مشترک با پلیس راه در قالب فعالیت های ستاد نوروزی اشاره و از برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و برخورد با متخلفان از مجرای قانون تاکید کرد.

رئیس آموزش و پرورش خرمشهر نیز با بیان اینکه در سال گذشته مدارس خرمشهر میزبان ۵۰ هزار نفر در ایام عید بوده اند از افزودن ظرفیت مجتمع رفاهی به ظرفیت امسال خبر داد و افزود: در صورت همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و تجهیز مدارس بیشتر، بر ظرفیت فعلی افزوده خواهد شد.

عبدالحافظ عنبری، ظرفیت اسکان این مرکز رفاهی را ۸۰ نفر مجهز به تمام امکانات رفاهی اعلام کرد و با تاکید بر اینکه ثبت نام برای اسکان در مرکز رفاهی به صورت اینترنتی صورت می گیرد، خواستار اطلاع رسانی در این راستا شد.

خط کشی جاده های ورودی شهر

معاون راه و شهرسازی خرمشهر نیز خبر از خط کشی۱۳۰ تا ۱۴۰ کیلومتر جاده در آستانه سال جدید را داد و افزود: این خط کشی ها در تمام جاده های و مبادی وردی به شهرستان انجام خواهد شد.

مهران خازینی، انجام لکه گیری جاده ها به عنوان دیگر اقدام را در راستای بهسازی جاده ها برشمرد و گفت: لگه گیری جاده ها در حال انجام است و به جز در جاده امام صادق(ع) که وضعیتی بحرانی دارد در سایر جاده ها با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

ساماندهی قایق ها در خرمشهر یک ضرورت

جانشین فرمانده انتظامی خرمشهر در سخنان خود در این جلسه، ساماندهی قایق ها را بزرگترین ضرورت با توجه به تجربه های سال های گذشته دانست و بر لزوم قانونمند کردن حضور قایق های گردشگری، رعایت نکات ایمنی در این قایق ها و نظارت بر قایق های غیر مجاز تاکید کرد.

سرهنگ یاوری در ادامه خواستار تامین روشنایی کمپ های اسکان نورزوی و پارکینگ ها شد و نامناسب بودن وضعیت پارکینگ ها و عدم نظارت بر آنها را یکی از عمده مشکلات موجود در اماکن پرتراکم برشمرد و خوستار اتخاذ تدابیربرای ساماندهی این امر شد.

وی، وسعت بخشیدن به مساحت پارکینگ بازار کنزالمال (مجتمع تجاری عرضه کالای همراه مسافر منطقه آزاد اروند) را به عنوان دیگر ضرورت قلمداد کرد.

محمد علی دوایی فر شهردار خرمشهر نیز از آماده سازی کمپ شماره یک اسکان شهرداری خرمشهر خبر داد و از در نظر گرفتن دو اتوبوس گردشگری، سفره هفت سین روی آب، نصب تابلوهای ورودی بزرگ در ورودی های شهر، بهسازی بلوار ساحلی تامین روشنایی این بلوار و برگزاری پنج جشن از دوم تا ششم فرودین ۹۵ به عنوان اقدامات شهرداری به مناسبت نوروز ۹۵ یاد کرد.

سرپرست میراث فرهنگی خرمشهر نیز در ین جلسه از برگزاری نماشگاه اقوام در کنار بازار شب خبر داد و صدور فراخوان برای مشارکت در این نمایشگاه را از نخستین اقدامات در دست اقدام شمرد.