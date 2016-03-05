به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز شنبه در جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی خرمشهر، نوروز را به عنوان فرصتی برای بهبود معیشت مردم خرمشهر دانست و تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها موظف هستند شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که زمینه برای اشتغال و معیشت مردم خرمشهر فراهم شود تا ظرفیت حضور گردشگران به فرصتی برای بهبود معیشت مردم تبدیل شود.

وی ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی و سوغات شهرستان در مناطق مختلف را از راهکارهای دستیابی به این هدف برشمرد و گفت: شهرداری کار احداث یک بازار شب را در بلوار ساحلی را آغاز کرده است. سازمان راهیان‌نور نیز در حال آماده‌سازی بازارچه ای در کنار اردوگاه شهید باکری خرمشهر است که اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز باید برای احداث بازارچه برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

فرماندار خرمشهر همچنین از تصمیم برای تامین مایحتاج کاروان های راهیان نور از شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مقرر شد امسال راهیان نور تمام نیازمندی‌های خود را از بازارهای بومی منطقه تهیه کنند تا عاملی برای رونق کسب‌وکار مردم باشد.

وی در ادامه به بحث اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد و با بیان اینکه آموزش‌وپرورش خرمشهر با راه‌اندازی زودهنگام مرکز رفاهی و اقامتی خود کمک شایانی را در موضوع اسکان مهمانان نوروزی داشته است، از این دستگاه دولتی خواست در پی تجهیز مدارس بیشتری با توجه به کمک های سازمان منطه آزاد اروند و حفط نظم و ترتیب موجود در ستاد اسکان آموزش و پرورش طی سال های گذشته باشد.

حیاتی، ظرفیت اسکان شهرستان را در مجموع معادل ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: علاوه بر ظرفیت اسکان موجود در آموزش‌ و پرورش خرمشهر، بخشی از ظرفیت اسکان راهیان‌نور نیز برای مهمانان نوروزی تدارک دیده‌ شده که در مجموع ظرفیت اسکان ۱۰۰ هزار نفر مهمان نوروزی در خرمشهر پیش‌بینی‌شده است.

وی از دستگاه ها خواست برای نوروز امسال آنالیزی از برنامه های خود داشته باشند و از ظرفیت منطقه آزاد برای تامین اعتبارات بهره گیرند.

فرماندار خرمشهر همچنین از رودخانه اروند و کارون به عنوان دو جاذبه گردشگری این شهر یاد کرد و خواستار برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت در قالب برنامه های مختلف از جمله برگزاری گشت های دریایی شد.

وی بر لزوم ایجاد ایستگاه‌های راهنمای نوروزی، شناسنامه‌دار کردن اماکن اقامتی، پاکسازی دائمی پارک‌ها و معابر و امکانات عمومی سطح شهر، احیای نماد و تصاویر شهدا و ساماندهی محوطه راه آهن تاکید کرد.

حیاتی از نیروی انتظامی خواست تدبیری اتخاذ کند تا اتوبوس های راهیان نور در جاده ساحلی توقف کرده و کاروانیان مسیر بلوار چاسبی تا مسجد جامع خرمشهر را پیاده طی کنند تا مانع ایجاد گره های ترافیکی شود.

فرماندار خرمشهر بیان کرد: همچنین از ارشاد خرمشهر برگزاری بیشتر برنامه های هنری و جشن ها با کمک منطقه آزاد اروند و اجرای تئاترهای خیابانی در ایام عید نوروز را خواستار هستیم.