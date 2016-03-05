امنیت کشورهای همسایه برای گردشگران ایرانی مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر شامگاه شنبه در هفتمین نشست خبری ستاد مرکزی هماهنگی تسهیلات سفر که به میزبانی استان البرز و در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مجموع دست اندرکاران ستاد خدمات سفر به عنوان نوروزبانان بی نوروز به مردم خدمات رسانی می کنند تا نوروز ۹۵ با خاطره ای خوش برای مردم رقم بخورد. تلاش ما در این راستا از ماه های گذشته آغاز شده و با کسب تجربیات دو سال گذشته امیدواریم با همراهی و همکاری مردم نوروز امسال در کشور کم حادثه و توأم با سلامتی باشد.

وی گفت: همانطور که همگان واقف هستند سال ۹۴ یکی از سخت ترین، حساس ترین و بحرانی ترین شرایط به لحاظ مالی و بودجه ای برای کشور بود و در این زمینه محدودیت های بسیاری وجود داشت به نحوی که در سال جاری قیمت نفت به کمتر از یک سوم، دو سال گذشته کاهش پیدا کرد اما دولت تدبیر و امید به رغم تمام محدودیت ها برای رفع مشکلات معیشتی مردم با تلاش های گسترده دستاوردهای مطلوبی داشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تصریح کرد: بسیاری از کشورهای نفت خیز منطقه که عمده منابع شان از محل فروش نفت تامین می شد طی ماه ها اخیر با تورم فزاینده چند صد درصدی مواجه شدند که برخی از جمله کشورهای عرب نفت خیز ناچار به افزایش قیمت فرآورده های نفتی روی آوردند اما با توجه به سیاست های کلی نظام و رویکردهای دولت در تامین معیشت مردم نه تنها نرخ تورم افزایش نیافت بلکه قیمت حامل های انرژی و فرآورده های نفتی نیز بالا نرفت.

سلطانی فر متذکر شد: خوشبختانه در مدت زمانی که سایر بخش های اقتصاد کشور دچار رکود شد در دولت تدبیر و امید بخش گردشگری رونق ویژه ای داشت که به موجب آن بر اساس آمار مشخص شد که حوزه گردشگری خارجی کشور طی دو سال گذشته با رشدی ۱۲ درصدی مواجه شد که این میزان سه برابر میانگین جهانی است، همچنین شاهد افزایش سفرها در حوزه گردشگری داخلی و تنوع مقاصد گردشگری بودیم.

وی در ادامه گفت: در سازمان گردشگری دو هدف عمده شامل ساماندهی مکانی و زمانی گردشگران داخلی را دنبال می کنیم با این هدف که مقاصد گردشگری محدود به استان های خاص و دوره ۱۱۰ روزه تعطیلات نوروز، تابستان، عید فطر و غیره نباشد و با ارائه بسته های تکمیلی و تخفیفی به مردم انگیزه برای سفر در دیگر اوقات سال ایجاد شود تا از فشار در این دوره ۱۱۰ روزه بکاهیم.

معاون رئیس جمهور بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت های گردشگری داخلی تاکید کرد و گفت: ایران دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی است همچنین گرم ترین نقطه جهان در کرمان، گرم ترین آب گرم دنیا در مشکین شهر، بلندترین گنبد آجری جهان در زنجان، سه هزار کیلومتر ساحل در جنوب و ۹۰۰ کیلومتر در شمال کشور از جمله ظرفیت های ویژه ایران هستند.

سلطانی فر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به امنیت پایدار کشور به رغم جنگ و خونریزی در سایر کشورهای منطقه یادآور شد: در حال حاضر ایران به لحاظ امنیتی شرایط بسیار مطلوبی برای گردشگران داخلی و خارجی دارد و امیدواریم مردم کشور در انتخاب مقاصد سفرهای نوروزی خود دقت بیشتری به عمل آورند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور هشدار داد: برخی کشورهای اطراف که طی سالیان گذشته مهمترین مقاصد گردشگری ایرانیانیان بودند هم اکنون به لحاظ امنیت جانی مردم از شرایط خوبی بهره مند نیستند و امن ترین کشور در منطقه، ایران است به لحاظ هزینه سفر نیز برخلاف برخی فضاسازی های ایجاد شده هزینه سفر داخلی در ایام نوروز گرچه با افزایش چندین درصدی مواجه است اما در مقایسه با سفرهای خارجی که بیش از صد درصد افزایش دارند بسیار ناچیز است.

وی اضافه کرد: ایام نوروز در کشور ما دوره پرحجم سفر محسوب می شود اما در کشورهای مجاور دوره کم ترافیک است این در حالی است که فعالان صنعت گردشگری در این کشورها هزینه دوره پرحجم را از گردشگران ایرانی اخذ می کنند که این مسئله اجحاف بزرگی در حق ایرانیان است. لذا مردم با درک صحیح از وضعیت امنیت، سلامت و هزینه ها در نوروز، مقاصد گردشگری داخلی را نسبت به خارج ارجح بدانند.

سلطانی فر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه افزایش امکانات گردشگری گفت: سال ۹۴ اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت که از آن جمله می توان به تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تکمیل ۴۸ پروژه اماکن اقامتی اشاره کرد. برای سطوح پائین درآمدی نیز ایجاد هتل آپارتمان ها در دستور کار قرار گرفت.

معاون رئیس جمهر ادامه داد: در تلاش هستیم مراکز اقامتی موقت در پارک ها و مبادی ورودی شهرها را گسترش بدهیم تا امکانی مناسب تر و ارزان قیمت تر برای سطوح مختلف درآمدی به ویژه اقشار متوسط به پائین ایجاد شود که این طرح ظرف یک تا دو سال آینده به سرانجام خواهد رسید.

سلطانی فر از برگزاری رزمایش ستاد هماهنگی خدمات سفر در تاریخ ۲۵ اسفندماه خبر داد و افزود: این نمایش اقتدار و آمادگی برای قوت قلب مردم به لحاظ روحی و روانی برگزار می شود تا بدانند تمام دستگاه ها برای ارائه خدمات هر چه بهتر با هم تعامل دارند و با استفاده از تجربیات سالیان گذشته تلاش داریم منشاء خدمات بهتری برای مردم باشیم.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از حضور حماسی و غرور آفرین مردم قهرمان ایران در ۷ اسفند ماه جاری گفت: ملت در یک رفرواندم بزرگ دیگر حضور گسترده و تعیین کننده داشتند و گامی که در خرداد ۹۲ برداشته بودند در ۷ اسفند محکم تر کرده و با حضورشان مسئولیت خدمت گزاران نظام را سنگین تر کردند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با اشاره به موفقیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای افزود: در حالی که افکار عمومی گمان می کرد سرانجام این مذاکرات به جنگ بکشد با تدبیر تیم هسته‌ای و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، این گردنه سخت را پشت سر گذاشتیم و با تحقق دو هدف اصلی شامل لغو تحریم‌ها و حفظ حقوق هسته‌ای ایران، خاکریز دشمن سقوط کرد.