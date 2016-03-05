انفجار کارگاه شارژ سیلندر۳ تن را راهی بیمارستان کرد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه که در یک باب مغازه به وقوع پیوست گفت: ساعتی پیش انفجار و حریق در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز واقع در خیابان ۲۰ متری شکوفه، خیابان ۱۰۲ به سامانه آتشنشانی تهران اعلام و مأموران ۳ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد یک کارگاه سیلندر گاز در ۲ طبقه دچار انفجار و آتشسوزی شده است که در اثر این حادثه یک خودروی تویوتا نیز در حال آتشسوزی بود.
ملکی افزود:بیش از ۲۰۰ کپسول گاز ۲۰ کیلویی نیز در این محل وجود داشت که حدود ۳ کپسول آن منفجر شده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران گفت: در اثر این حادثه ۳ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند و دقایقی قبل عملیات این حادثه به اتمام رسید.
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