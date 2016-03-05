مرکل: روند رسیدگی به مهاجران در یونان کند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت: روند رسیدگی به مهاجران در یونان به کندی پیش می رود و دولت این کشور باید سریع تر برنامه های اسکان مهاجران را تکمیل کند.

مرکل از وجود ۵۰ هزار مهاجر در یونان خبر داد و از اتحادیه اروپا خواست دولت این کشور را در رسیدگی به امور مهاجران کمک کند.

وی گفت: دولت یونان متعهد شده است تا سال ۲۰۱۵ برای مهاجران ساکن در این کشور سرپناه تامین کند ولی ظاهراً این برنامه روند کندی دارد. وی از دولت یونان خواست به وعده های خود برای رسیدگی به وضعیت این مهاجران عمل کند.

مرکل در حالی این سخنان را در برنامه زنده تلویزیونی می گفت که از طرف احزاب مخالف ضدمهاجر این کشور برای کاهش تعداد مهاجران سوری در این کشور تحت فشار گذاشته شده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط دولت آلمان سال گذشته بیش از یک میلیون مهاجر سوری در این کشور اسکان داده شده اند.

الکسی سیپراس نخست وزیر یونان نیز می گوید از کندی برنامه اسکان مهاجران ناخشنود است ولی باید دولت های اروپایی این کشور را در اسکان مهاجران کمک کنند.

وی دولت های اتریش و کشورهای شرق اروپا را به خاطر بستن مرزهایشان به روی مهاجران مورد انتقاد قرار داد.