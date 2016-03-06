مصرف ویتامین D در ایام بارداری تاثیری درتراکم استخوان نوزاد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحقیق محققان بریتانیایی هیچ تفاوت قابل توجهی در تراکم استخوانی نوزادان متولد شده از مادرانی که مکمل های ویتامین D استفاده کردند و نوزادان مادرانی که این مکمل را استفاده نکرده بودند مشاهده نشد.

در برخی مطالعات قبلی توصیه شده بود که مصرف بیشتر ویتامین D در دوره بارداری با تراکم استخوانی بیشتر نوزاد همراه است، از اینرو مکمل های ویتامین D برای تمام زنان باردار تجویز می شد.

در مطالعه جدید، بیش از ۱۱۰۰ زن بریتانیایی در هفته ۱۴ تا ۱۷ بارداری با میزان پایین تا عادی ویتامین D حضور داشتند. به نیمی از این زنان روزانه ۱۰۰۰ واحد بین المللی کپسول ویتامین D تا زمان زایمان شان داده شد، در حالیکه به نیم دیگر فقط کپسول دارونما داده شد.

نتیجه مطالعه تفاوت چشمگیری بین نوزادان این دو گروه را نشان داد. اگرچه در بین نوزادان متولدشده در فصل زمستان، آنهایی که مادرشان مکمل های ویتامین D استفاده کرده بود دارای تراکم استخوانی بیشتری نسبت به بقیه نوزادان بودند.

به گفته محققان، زنانی که ماه های آخر بارداری شان در فصل زمستان است، ممکن است مکمل های ویتامین D موجب خنثی شدن کاهش سطح نرمال ویتامین D ناشی از کمبود نور خورشید شود.

نیکولاس هاروی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «استخوان های نوزادان در ماه های آخر بارداری تحکیم و تقویت می شوند. از آنجائیکه نور خورشید مهم ترین منبع ویتامین D است، میزان ویتامین D مادران از فصل تابستان تا زمستان روند نزولی پیدا می کند و نوزادان متولدشده در ماه های زمستان در مقایسه با تابستان، دارای تراکم استخوانی کمتری هستند.»