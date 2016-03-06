ایجاد ۱۸ پست هلال احمر ویژه نوروز در مبادی ورودی و خروجی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح امداد و نجات و طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، افزود: طرح ویژه نوروزی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از ۲۵ اسفند سال جاری آغاز و تا ۱۶ فروردین سال ۹۵ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۵ پایگاه سیار و ثابت در راه‌های مواصلاتی استان زنجان در ایام نوروز مستقر خواهند شد، گفت: ۱۰ تیم آماده عملیات در پاسگاه‌های پشتیبانی مرکز کنترل، هدایت‌های عملیاتی را ۲۴ ساعته بر عهده خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان همچنین با اشاره به حضور ۱۸ پست اعضاء جوانان در ورودی و خروجی شهر در طرح نوروزی، تأکید کرد: درمجموع بیش از ۳۰۰ نفر پرسنل در پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر مستقر شدند.

طاهری یادآور شد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات گر و در پایگاه‌های ثابت سه نجات گر مستقر می‌شوند که به دلیل کمبود خودروی نجات فقط پایگاه‌های ثابت خودرو در اختیار دارند و در پایگاه‌های سیار فقط آمبولانس مستقر است.

وی افزود: مبادی ورودی شهرها مشکل تاریکی وجود دارد و تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهر اتفاق می‌افتد، بنابراین باید با راه‌اندازی استراحتگاه و پارکینگ از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان تصریح کرد: در بحث جوانان در عید نوروز ۲۳ اکیپ آماده خدمات به مسافران خواهند بود و در طرح ایمنی و سلامت مسافران فعالیت خواهند کرد.

طاهری گفت:در ایام نوروز اکیپ های جوانان در بحث کنترل فشار خون و ارائه خدمات درمانی فعال خواهند بود و همچنین مسابقه «قرآن بخوانید و جایزه بگیرید» هم برای کودکان پیش بینی شده است.

وی افزود: در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی باید پلیس راه نسبت به ایمن سازی جاده های استان توجه جدی داشته باشد و نسبت به روشنایی جاده ها بسیار تاکید کند.