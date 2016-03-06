به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل در هفتمین نشست خبری ستاد مرکزی هماهنگی تسهیلات سفر که شامگاه شنبه به میزبانی استان البرز و در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مدت‌هاست ارائه بهترین شاخص‌های تسهیلات سفر به عنوان یک ماموریت اصلی در میان استانداران مطرح است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه استانداران برای ارائه بهترین تسهیلات سفر تلاش می‌کنند تا توانمندی منطقه خود را شناسایی و به کار گیرند، گفت: شهرداران و استاندران به همراه معاونان عمرانی استانداری برای حفظ تاریخ و فرهنگ اجتماعی منطقه خود تلاش می‌کنند.

خندان دل با تاکید بر اینکه ایران یک کشورموزه بزرگ و منحصر به فرد است، اضافه کرد: کیفیت اطلاع رسانی به گردشگران از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری وزیر کشور گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری باید در راستای شناسایی ظرفیت های گردشگری استان‌های مختلف باشد.

ضرورت ارائه بهترین خدمات عمومی شهری به گردشگران

وی بر ارائه بهترین خدمات عمومی شهری به گردشگران تاکید کرد و گفت: کاهش تصادفات درون و برون شهری یک مامورت اصلی است که باید از سوی پلیس راهور و همچنین شورای ترافیک استان ها مورد توجه قرار بگیرد.

خندان دل تاکید کرد: متاسفانه آمار تصادفات جاده ای بالا است و همین امر باعث شده است که شیرینی سفرهای برون شهری به کام شهروندان تلخ شد.

وی در ادامه سخنان خود به ایجاد مراکز اقامتی اشاره کرد که سال هاست در دستور کار شهرداری قرار گرفته و گفت: متاسفانه در این زمینه توفیقاتی حاصل نشده است و به نظر می رسد که باید تلاش بیشتری از سوی شهرداری ها شاهد باشیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری وزیر کشور گفت: تِم اصلی شاخص های تسهیلات سفر بر اساس مصوبه دولت در یک نظام سه سطحی پیش بینی شد و به تصویب رسید در بالاترین سطح، ستاد مرکزی هماهنگی سفر قرار دارد و استان‌ها شهرستان‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را به ستاد مرکزی ارائه کنند.

خندان دل در پایان ابراز امیدواری کرد که زین پس شاهد تلاش همه مسئولان مربوطه برای شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور باشیم.