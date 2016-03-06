۲۵ درصد جمعیت شهری کردستان در بافت های فرسوده ساکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقادری شامگاه شنبه در جلسه ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف با بررسی برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، به اهمیت و جایگاه سند ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اشاره کرد وگفت: این سند راهکارهای عملیاتی در خصوص توانمندسازی را در اختیار ما قرار می دهد.

وی عنوان کرد: قبل از اینکه به فکر طرح های مهندسی در بافت های فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی باشیم باید به فکر توانمندسازی افراد ساکن در این مناطق باشیم.

وی اظهارداشت: اداره کل راه وشهرسازی استان تنها متولی توانمندسازی افراد ساکن در سکونتگاه های غیررسمی نیست و سایر دستگاه های اجرایی استان هم در این امر مهم دخیل و تاثیرگذار هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به برگزاری همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری در کردستان اشاره کرد و افزود: این همایش سال آینده در مرکز استان برگزار می شود و از اساتید خارجی هم دعوت به شرکت در این همایش شده است.

قادری با اشاره به اینکه متاسفانه اسکان غیررسمی رشد بیشتر از شهرنشینی رسمی دارد، عنوان کرد: نیروی کار ارزانی در مناطق حاشیه وسکونتگاه های غیررسمی وجود دارد که می توان گفت که به نوعی حاشیه به مرکزشهر یارانه می دهد.

وی با بیان اینکه به افراد ساکن در سکونتگاه های غیررسمی باید به عنوان فرصت نگاه کنیم نه تهدید، ادامه داد: دخالت بخش دولتی معطوف به سیاست گذاری، نظارت و بستر سازی در این سکونتگاه ها است.

وی مصوبات ستاد بازآفرینی را در حد شورای برنامه ریزی استان خواند و افزود: رویکرد دستگاه های اجرای استان باید به گونه ای باشد که هم سو و هم جهت با هم در راستای هزینه کرد اعتبارات حرکت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: ۲۵ درصد جمعیت شهری ما در بافت های دارای اسکان غیررسمی ساکن هستند و این نشان می دهد که باید به ستاد بازآفرینی توجه جدی داشته باشیم.

قادری اظهارداشت: از ظرفیت نهادهای مردمی هم برای تحقق برنامه های و مصوبات ستاد بازآفرینی باید استفاده کنیم تا بدین گونه شاهد ارتقای کیفیت زندگی در این محلات هم باشیم.