خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کرمان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است که هنوز از کوچه‌ها و معابرش عطر سنت و آداب‌ورسوم قدیمی به مشام می‌رسد، کرمانی‌ها از گذشته تاکنون به میهمان‌نوازی شهره بوده‌اند و در آستانه سال نو بار دیگر خود را برای پذیرایی از میهمانان نوروزی آماده می‌کنند. طی سال‌های اخیر کرمان به یکی از قاصد اصلی گردشگری در کشور تبدیل‌شده است و هرسال هزاران نفر با سفر به بزرگ‌ترین استان کشور در راهرویی از ادوار مختلف تاریخی بافرهنگ و آداب‌ورسوم و معماری ناب ایرانی گام برمی‌دارند و شب‌های خود را به کویر پرستاره این شهر می‌سپارند.

در سال جاری نیز مردم و مسئولان این شهر با برنامه‌ریزی ویژه به فکر یک میهمانی بزرگ هستند و مسئولان نیز با شعار تبدیل کرمان به بزرگ‌ترین میهمان‌خانه ایران به میدان آمده‌اند.

در سال جاری مردم و مسئولان این شهر با برنامه‌ریزی ویژه به فکر یک میهمانی بزرگ هستند و مسئولان نیز با شعار تبدیل کرمان به بزرگ‌ترین میهمان‌خانه ایران به میدان آمده‌اند طبیعت چهارفصل کرمان، نخلستان‌های گسترده شرق و جنوب کرمان، باغ‌های مرکبات و گل‌های رنگارنگ دشت‌های شقایق کرمان در کنار ارگ تاریخی بم و باغ شاهزاده ماهان و روستای صخره‌ای میمند، فخر وجود سه اثر ثبت جهانی را به رخ مسافران می‌شکند و کلوت های شهداد با گرم‌ترین نقطه زمینش آغوش خود را برای پذیرایی گرم از مردمان ایران‌زمین بازکرده است.

این در حالی است که طی سال گذشته مسئولان استان کرمان بیشترین سرمایه‌گذاری را درزمینهٔ مرمت و بازسازی بناهای تاریخی انجام داده‌اند و یک اثر جدید از استان را نیز در فهرست آثار جهانی ثبت کرده‌اند و انتظار دارند این زحماتشان در قالب افزایش جذب گردشگر داخلی به ثمر بنشیند.

کرمان در سال که گذشت شاهد مرمت اساسی بازار تاریخی این شهر بود و باغ فتح‌آباد را نیز پس از سال‌ها از ویرانه‌ای به یکی از شکوهمندترین باغ‌های ایرانی تبدیل کرد.

کرمان در مسیر تحول با محوریت گردشگری

پرونده ثبت جهانی کویر لوت را نیز در یونسکو گشود و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی شهر برگزید.

اجرای ده‌ها پروژه عمرانی در راستای تحول در ساختار شهری کرمان و جذب سرمایه‌گذاران متعدد در راستای تحول در عمران شهری نیز این شهر را در مسیر جدیدی قرار داده است.

و حالا به نظر می‌رسد نوروز امسال آزمونی است برای مسئولان شهر کرمان که بیشترین توان خود را در مسیر توسعه گردشگری و بازسازی بناهای تاریخی گذاشتند.

امسال درب بناهای به روی گردشگران گشوده می‌شود که سال‌ها به دلیل عدم مرمت بسته بوده‌اند که می‌توان در کنار باغ فتح‌آباد و بخش‌هایی از بازار کرمان به موزه حیاتی و بزرگ‌ترین خانه خشت و گلی جهان در رفسنجان نیز اشاره کرد

امسال درب بناهای به روی گردشگران گشوده می‌شود که سال‌ها به دلیل عدم مرمت بسته بوده‌اند که می‌توان در کنار باغ فتح‌آباد و بخش‌هایی از بازار کرمان به موزه حیاتی و بزرگ‌ترین خانه خشت و گلی جهان در رفسنجان نیز اشاره کرد و گمان می‌رود روستای صخره‌ای میمند نیز که به‌تازگی در فهرست آثار جهانی ثبت‌شده نیز ازجمله مقاصد عمده گردشگری در استان باشد.

افزایش چشمگیر ورود گردشگران خارجی به استان کرمان این انتظار را نیز به وجود آورده که کرمان در سال جاری در خصوص جذب گردشگر داخلی درخشان‌تر از سال‌های گذشته ظاهر شود.

اجرای برنامه‌های آموزشی برای اصناف مرتبط با صنعت گردشگری و فرهنگ‌سازی در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نمونه از اقدامات زیربنایی مسئولان بخش گردشگری استان کرمان است که از ماه‌ها قبل آغازشده است.

برگزاری جشنهای نوروز با محوریت بازار تاریخی

به گفته محمود وفایی در سال جاری طرحی جدید درزمینهٔ برگزاری مراسم نوروز در کرمان اجرا می‌شود و مراسم نوروز پیرامون بازار تاریخی تازه مرمت‌شده این شهر برگزار می‌شود و هدف اصلی از این اقدام نیز احیای مجدد سنت‌ها و آداب کهن مردم کرمان در مکانی است که در گذشته مهمترین قطب فرهنگی و اجتماعی شهر بوده است.

وی به خبرنگار مهر در این خصوص می‌گوید: باید از این فرصت برای نشان دادن فرهنگ اصیل مردم کرمان استفاده کنیم و برنامه‌های «نوروز بازار» در همین راستا تعریف‌شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح سعی داریم همگرایی مردم را درزمینهٔ برگزاری آداب کهن نوروز بیشتر کنیم و برنامه‌های قابل‌توجهی در این زمینه اجرا می‌شود و این بازار را به‌عنوان محور اصلی گردشگری شهر کرمان معرفی می‌کنیم.

خدمات دهی به مسافران باید ارتقا یابد

وی همچنین از آمادگی ۳۷ هتل، ۳۲ مهمان‌پذیر و دو هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی برای پذیرایی از میهمانان نوروزی خبر داد.

وی افزود: شاهد این هستیم که تعداد قابل‌توجهی از بناهای تاریخی در معرض تخریب در سال‌های گذشته هم‌اکنون مرمت و به چرخه گردشگری استان کرمان واردشده است که تحولی بزرگ را در شهر ایجاد کرده است.

وی گفت: باید از تجربیات سال‌های گذشته نهایت استفاده را بکنیم و میهمان‌نوازی را به‌عنوان مهم‌ترین شهرت مردم کرمان به‌خوبی به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: استان کرمان دارای جاذبه‌های قابل‌توجه درزمینهٔ گردشگری و طبیعت‌گردی است که باید به‌خوبی این پتانسیل‌ها را به مسافران نشان دهیم و با خدمات مطلوب درصد ماندگاری مسافران در استان کرمان را افزایش دهیم.

وی نوروز را فرصتی در راستای توسعه گردشگری و شناساندن پتانسیل‌های کرمان به مسافران دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای ویژه‌برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا خاطره‌ای خوش در ذهن مسافران به‌جای بماند.

سفره های هفت سین در کرمان پهن می شوند

شهردار کرمان نیز با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف عمرانی توسط شهرداری کرمان اظهار داشت: کارهای عمده عمرانی شهر کرمان در ایام نوروز متوقف نمی‌شود و کار با جدیدت دنبال می‌شود و در کنار طرح‌های عمده عمرانی طرح‌هایی در راستای زیباسازی شهر و معابر در دست انجام است.

علی بابایی در گفتگو با مهر به فضاسازی شهری در راستای زیباسازی شهر، سفره‌های هفت‌سین و گل‌کاری در سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فضایی مطلوب برای مسافران و شهروندان کرمانی در دستور کار قرارگرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اقداماتی که شهرداری با همکاری میراث فرهنگی در سطح شهر انجام داده است شاهد تحول در بخش جذب گردشگر و ایجاد فضای شاد و مطلوب برای شهروندان باشیم.

ایجاد کمیته‌های ده‌گانه ستاد سفرهای نوروزی در کرمان، تشکیل کمپ‌های اسکان و رفاهی در شهر، ایجاد زمینه‌های اقامتی و رفاهی برای مردم و تعریف نرم‌افزارهای راهنما ویژه مسافران نوروزی در کنار طرح‌های نوروزی گروه‌های راهداری، هلال‌احمر و پلیس‌راه و نیروی انتظامی نویدبخش آغاز سالی خوش برای مسافران و مردم کرمان است.

۴۳۱ مدرسه در قالب ۵ هزار و ۱۶۰ کلاس درس در استان کرمان آماده پذیرش و اسکان مسافران نوروزی استان هستند معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان کرمان نیز که به‌عنوان یکی از بخش‌های اساسی برای اسکان مسافران در نظر گرفته‌شده است نیز در این زمینه می‌گوید: ۴۳۱ مدرسه در قالب ۵ هزار و ۱۶۰ کلاس درس در استان کرمان آماده پذیرش و اسکان مسافران نوروزی استان هستند.

حسین میرزایی بیان کرد: آموزش‌وپرورش استان کرمان با شعار «کرمان، بزرگ‌ترین میهمان‌خانه کشور»، آماده پذیرش میهمانان فرهنگی و غیرفرهنگی در ۳۴ پایگاه اسکان میهمانان نوروزی است.

وی اظهار کرد: از تعداد کلاس‌هایی که در اختیار مسافران نوروزی قرار می‌گیرد هزار و ۵۸ کلاس از نوع «الف»، دو هزار و ۳۰۰ کلاس از نوع «ب» و هزار و ۸۰۲ کلاس از نوع «ج» هستند.

وی با تأکید بر کیفیت‌بخشی بهتر خدمات به مسافران نوروزی در ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان استان، عنوان کرد: تمامی تلاش ستاد اسکان میهمانان نوروزی آموزش‌وپرورش استان، ارائه خدمات مطلوب و درشان فرهنگیان است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان کرمان اظهار کرد: مراکز رفاهی مانند خانه‌های معلم، سازمان دانش‌آموزی و دیگر مکان‌ها آماده خدمات به مسافران هستند و همچنین مراکز درمانی آموزش‌وپرورش مانند سنوات گذشته آماده‌اند در ایام نوروز به‌صورت شبانه‌روزی به‌تمامی میهمانان مراجعه‌کننده خدمات درمانی ارائه کنند.

حسین میرزایی تصریح کرد: مهمانان نوروزی از ۲۸ اسفندماه سال جاری تا ۱۴ فروردین‌ماه سال ۹۵ در پایگاه‌های ستاد اسکان آموزش‌وپرورش پذیرش و اسکان داده می‌شوند.

وی با اشاره به پذیرش ۱۲۱ هزار نفر مسافر در قالب ۲۱ هزار خانوار در پایگاه‌های استان کرمان در سال گذشته گفت: آموزش‌وپرورش استان کرمان آمادگی پذیرش و اسکان بیش از ۳۵۰ هزار نفر مسافر نوروزی در استان را دارد.

به نظر می‌رسد با اقدامات صورت گرفته کرمان آماده ثبت رکوردی جدید درزمینهٔ تعداد حضور مسافران نوروزی در سال ۹۵ است.