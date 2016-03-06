نظارت بر کیفیت تولید نان در کردستان باید مستمر و موثر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین فیروزی در جلسه کارگروه استانی نظام یارانه گندم، آرد و نان با یادآوری ارتباط مستقیم نان با سلامت جامعه بر لزوم برخورد با واحدها متخلف تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بالای کیفیت نان تولید در استانف بیان کرد: نظارت بر خبازی ها نباید صرفاً رفع تکلیف باشد، رفع تکلیف در نظارت بر هیچ مرکر توزیع مواد خوراکی قابل پذیرش نیست.

وی در ادامه خواستار تشکیل سامانه ای حاوی شناسنامه الکترونیکی خبازی ها به تفکیک شهرستان ها شد و افزود: تشکیل چنین سامانه ای، برای کارخانه های آرد لازم است و برای تکمیل نیز تمام نتایج بازرسی ها در این سامانه ها وارد شود.

در بخشی از این جلسه معاون غذا و داروی استان وضعیت آرد استان را به لحاظ شاخص های ایمنی مناسب عنوان کرد و گفت: علیرغم کیفیت و میزان سبوس مناسب آرد تولید شده در استان، علاقه مردم به آرد و نان سفید، باعث شده که آرد وارداتی به استان مخاطب پیدا کند.

فیروزی در این خصوص اظهار داشت: اطلاع رسانی و کار فرهنگی لازم است؛ مردم باید بدانند که روشن بودن رنگ نان دلیل بر کیفیت بالای نان نیست.

وی ضمن قدردانی از تلاش های اعضای جلسه، کارهای انجام شده را آغاز راه دانست و از کارگروه های ۴ گانه زیر مجموعه کارگروه استانی نظام یارانه گندم، آرد و نان استان خواست تا جلسه آینده که اردیبهشت ماه سال ۹۵ تشکیل خواهد شد برنامه های عملیاتی تدوین کنند که وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب برساند.

در این جلسه مقرر شد ظرف مدت یک هفته آینده گزارشی جهت ارائه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره غله تهیه و به منظور بهره مندی از تجربیات موفق استان های دیگر ارسال گردد.