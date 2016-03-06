به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «متاسفانه» ساخته شاهرخ دولکو که به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برگزیده بیست و یکمین جشنواره ifva هنگ کنگ به بخش مسابقه Asian New Force راه پیدا کرده بود، موفق شد جایزه نقره ای این جشنواره را از آن خود کند.

جشنواره ifva که بیست و یکمین دوره خود را پشت سر گذاشت توسط مرکز هنری هنگ کنگ برگزار می شود. این جشنواره فیلم های کوتاه قاره آسیا را به نمایش می گذارد و بخش Asian New Force جایگاهی برای کشف استعدادهای جدید فیلمسازی در قاره آسیا تلقی می شود.

جایزه اول (طلایی) این بخش امسال به فیلم «زمین بازی» از هند تعلق گرفت و فیلم شاهرخ دولکو توانست جایزه نقره ای را از آن خود کند.

«متاسفانه» که پیش از این در بخش Short Film Corner جشنواره فیلم کن نیز شرکت کرده به تازگی در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه West Chester آمریکا نیز انتخاب شده است. در این فیلم کوتاه که با فیلمنامه ای از محمد طلوعی و شاهرخ دولکو ساخته شده آتیلا پسیانی و الهام کردا نقش آفرینی کرده اند.