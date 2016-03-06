دوران رقابت تمام شده است/ مجلس دهم ظرفیت یک مجلس معتدل را دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در ابتدای جلسه علنی امروز گفت: امروز رقابت در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و آن کسی که پیروز شده، ملت ایران و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی است که با دعوت همگانی برای شرکت در انتخابات این حماسه بزرگ را رقم زد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: فعالان سیاسی به این درک و واقعیت رسیدند که اولا هیچکس از قهر با صندوق‌های رای سود نمی‌برد. ثانیا نهادهای حکومت از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست‌جمهوری و شوراها در پای صندوق های رای تعیین می‌شوند نه در لشکرکشی های خیابانی و ایجاد فتنه برای نظام.

نایب رئیس مجلس اظهار داشت: تئوری پردازان سیاست ورز به این نتیجه رسیدند که اصولگرایی، اصلاح طلبی، اعتدال گرایی در درون نظام و نه در مقابل نظام عملیاتی می‌شود.

باهنر تاکید کرد: اینها از نقاط روشن برجسته و افتخار آفرین این انتخابات بود.

وی ادامه داد: مجلس دهم باید تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات مردم از جمله رونق اقتصادی، اشتغال، حل معضلات اجتماعی و فرهنگی با حفظ و حراست از امنیت ملی و منافع ملی عملیاتی کند و اگر خدایی ناکرده برخی از عزیزان انتخاب شده تصور کنند که با هنجارشکنی و یا چوب لای چرخ دولت گذاشتن می توانند به اهداف خود برسند باید قبل از هر اقدامی نظرات مشورتی نمایندگان دوره های قبل را بگیرند تا مطمئن شوند با همدلی، همزبانی و همکاری قوا با یکدیگر و البته نظارت قوی در حرکات دولت می توان آنها را به سوی مطالبات واقعی مردم راهنمایی کرد.

باهنر تاکید کرد: مجلس دهم با منتخبین خود ظرفیت یک مجلس معتدل، تلاشگر برای حل مشکلات مردم و کمک‌کننده به دولت را دارد و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند مجلس نه باید دولتی باشد و نه ضد دولتی.

وی با بیان اینکه مجلس باید مسیر، توانمند، راهگشای دولت باشد، گفت: مجلس با رعایت سیاست های کلی رهبری باید مسیری را طراحی کند که از طرفی دولت توان حرکت در آن راه را داشته باشد و از سوی دیگر راه حل مشکلات مردم را نشانه گیری کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برای منتخبین مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت کرد و گفت: عزیزانی که در این انتخابات نتوانستند آرای لازم را کسب کنند بدانند دوران رقابت تمام شده و باید تمام توان و تجربه خود را در جهت نیل به اهداف جمهوری اسلامی و مردم عزیز به کار گیرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تسلیت درگذشت آیت‌الله طبسی تولیت آستان مقدس رضوی گفت: وی از عُنفوان جوانی در شکل‌دهی کانون‌های انقلاب در نهضت امام(ره) خصوصا در استان خراسان نقش بزرگی داشت و در کنار رهبری معظم انقلاب و شهید آیت‌الله هاشمی‌نژاد و حوزه علمیه خراسان برای پیروزی انقلاب همتی بالا به کار برد و در این راه هزینه‌های زیادی داد.

نایب رئیس مجلس گفت: بعد از پیروزی انقلاب هم تولیت حرم رضوی به ایشان سپرده شد و ایشان با احیای موقوفات آستان امام رضا(ع) تحولی بزرگ در این آستان به وجود آورد و با توسعه آستان امام رضا(ع) این مکان مقدس را به یکی از بزرگترین مکان‌های مقدس در جهان تبدیل کرد.

باهنر ابراز امیدواری کرد: تولیت جدید آستان امام رضا(ع) نیز بتواند با همان صلابت، قدرت و قاطعیت این نهاد معنوی را حفظ و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه و اشتغال حداکثر تلاش خود را انجام دهد.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس در راستای تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان گفت: سیاست‌های اتخاذ شده از سوی برخی کشورهای اسلامی مورد تاسف و تألم جهان اسلام است. شورای همکاری خلیج‌فارس در راستای منافع آمریکا و اسرائیل، حزب‌الله عزیز را سازمان تروریستی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: حزب‌الله لبنان طی دهه‌های اخیر توانسته تجاوزات اسرائیل را متوقف و فلش پیروزی‌های پی در پی را به نفع جهان اسلام تغییر جهت دهد.

باهنر گفت: حزب‌الله لبنان به رهبری سیدحسن نصرالله در جنگ ۳۳ روزه چنان قد علم کرد که نه تنها اجازه نداد خواب‌های آشفته رژیم صهیونیستی مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله تعبیر شود، بلکه آنها را پشیمان و وادار به عقب‌نشینی کرد.

وی ادامه داد: در همان روزها هم خبرهایی مبنی بر کمک برخی حکام خلیج‌فارس به رژیم صهیونیستی شنیده می‌شد که درصدد معاشقه پنهانی با رژیم صهیونیستی بودند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: متاسفانه امروز جهان اسلام در چنگال کسانی است که یا به دلیل کهولت سن به آلزایمر مبتلا هستند و یا به دلیل جوانی نهایت آمال و آرزوی خود را در نزدیکی به رژیم صهیونیستی می‌دانند.

وی خطاب به این حکام هشدار داد که حتی آمریکا بر این باور است که ادامه حکومت‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای شما در جهان اسلام قابل استمرار نیست و مردم دیر یا زود به حق خود برای تعیین حکومت خواهند رسید.

باهنر تصریح کرد: حکام منطقه مطمئن باشند ستاره قدرت آنها به مغرب نزدیک شده و تلاش‌های مذبوحانه‌شان مانند دست و پا زدن در مرداب است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد:حزب‌الله لبنان، یمن و بحرین راه آزادی خود را یافته‌اند و برای نابودی اسرائیل خواهند ایستاد.