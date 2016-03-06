گرمی کمترین میزان مطالعه در استان اردبیل را دارد

رباب عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به تأثیرگذاری مستقیم فضاهای مطالعاتی در میزان امانت دهی کتاب و رواج مطالعه، تصریح کرد: در شهر گرمی فقط یک کتابخانه دایر است که پاسخگوی نیاز جمعیت این شهر نیست.

وی افزود: هر چند در برخی روستاهای شهرستان گرمی کتابخانه‌های روستایی دایر است اما در مجموع این میزان کفاف نیاز موجود را نمی‌کند.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان در پاسخ به اینکه آیا پروژه ساخت کتابخانه در این شهرستان در دست اجرا است یا نه، ادامه داد: در خود شهر گرمی هیچ پروژه‌ای آغاز نشده است.

عزیزخانی دلیل این امر را محدودیت منابع عنوان کرد و گفت: به تازگی زمینی برای ساخت کتابخانه پیش بینی شده که لازم است مراحل اداری واگذاری آن طی شود.

وی به اجرای چند پروژه در روستاهای گرمی اشاره کرد و متذکر شد: اگر به دنبال بهبود مطالعه در این شهرستان هستیم لازم است نسبت به افزایش فضاهای مطالعاتی اقدام شود.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان خواستار مشارکت خیرین به‌ویژه خیرین شهرستان گرمی برای ساخت کتابخانه در این شهرستان شد و تأکید کرد: محدودیت منابع مانع از آن می‌شود که بتوانیم به تمامی نیازها پاسخ گوییم.

عزیزخانی در خصوص بیشترین میزان مطالعه نیز افزود: به تبع در مرکز استان به دلیل تعدد کتابخانه‌ها بیشترین میزان مطالعه و امانت دهی کتاب به ثبت رسیده است.