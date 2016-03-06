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۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۶

عصر یکشنبه؛

مراسم تعزیت آیت الله واعظ طبسی در مهدیه مشهد برگزار می شود

مراسم تعزیت آیت الله واعظ طبسی در مهدیه مشهد برگزار می شود

مشهد- به مناسبت رحلت آیت الله واعظ طبسی مراسم تعزیتی عصر یکشنبه از طرف امام جمعه مشهد در مهدیه این شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت رحلت آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی مراسم تعزیتی از طرف امام جمعه مشهد مقدس مقارن ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز در مهدیه مشهد با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

گفتنی است علاوه بر مراسم یاد شده مراسم تعزیت این عالم ربانی صبح امروز نیز از سوی بیت آن مرحوم با سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی و عصر  یکشنبه مقارن ساعت ۱۵ از سوی حوزه علمیه  خراسان و آستان قدس رضوی با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

در همین راستا روز دوشنبه نیز مراسم بزرگداشتی از سوی استاندار خراسان رضوی،امام جمعه مشهد و شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی با سخنرانی آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران مقارن ساعت ۹ صبح برپا خواهد شد.

گفتنی است روز گذشته مراسم عزاداری رحلت آیت الله واعظ طبسی از سوی مقام معظم انقلاب اسلامی و با حضور ولی امر مسلمین جهان، رئیس قوه قضائیه، جمعی از مسئولان عالی رتبه نظام و استان خراسان رضوی و همچنین خانواده آن مرحوم و مردم ولایی مشهد در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم  که عصر روز گذشته در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی و با حضور رهبر انقلاب برگزار شد شرکت کنندگان در این مراسم پس از قرائت قرآن با همراهی مداحان و ذاکران اهل بیت در سوگ خادم خورشید رضوی اشک ماتم ریختند.

مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی صبح شنبه با خیل سوگواران و ده ها هزار نفر مردم ولایتمدار مشهد از مقابل حسینیه امام رضا(ع) برگزار شد و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در صحن حرم مطهر رضوی نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را اقامه کردند.

 

کد مطلب 3573583

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