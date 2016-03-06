حامد مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز درختکاری، اظهار کرد: شهرهای ما در آینده برای نفس کشیدن به شدت نیازمند فضاهای سبزی هستند که ما امروز در آنها پیش بینی و اجرا می کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر نقش همه دستگاههای متولی در این حوزه افزود: باید با یک برنامه ریزی جامع و آینده نگر و بدور از هر گونه شعار زدگی به سمت احداث محیطهای سبز موثر و کاربردی حرکت کرده و آنچه گذشتگان اندیشمندانه به دست ما سپرده اند، در اختیار آیندگان قرار دهیم.

مانی فر در در این خصوص گفت: با توجه به اینکه یکی از رسالت های ما اختصاص زمین برای توسعه و پیشرفت شهرها در حوزه های مختلف است، بیش از ۹۰ هزار مترمربع زمین برای ایجاد فضای سبز در شهر قزوین اختصاص داده شده و این رویکرد در سایر شهرها نیز مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه این سیاست در طراحی سایت های مسکن مهر استان نیز بکار گرفته شده گفت: طراحی فضاهای شهری در پرژه های مسکن مهر استان با حساسیت زیادی پیش رفته و در این راستا بیش از دویست هزار مترمربع زمین برای احداث فضای سبز و تنفس گاهها شهری اختصاص داده شده است.

دبیر کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی همچنین اظهار کرد: این اداره کل با هدف وارد کردن کیفیت در زندگی شهروندی و همچنین ایجاد تنفسگاههای شهری، از نقش موثر کمیسیون ماده پنج و کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استفاده کرده و از تغییر کاربری های خلاف رویکرد توسعه پایدار، به ویژه فضاهای سبز جلوگیری کرده است.

وی همچنین بیان کرد: علاوه بر این، تاکید بر وجود حداقل فضای سبز در حیاط ها و اختصاص زمین برای کاربری پارکهای شهری از جمله اقدامات مورد پیگیری این اداره کل در کارگروه ها و کمیسیونها بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی در پایان نقش درختان و محیط های همراه طبیعت در شهرها را غیرقابل انکار دانست و یادآور شد: از آنجا که کشور ما وضعیت مطلوبی در این خصوص ندارد، هر کسی با توجه به امکان و توانایی خود باید برای توسعه فضاهای سبز تلاش کرده و فرصت زندگی شاد و سرزنده را برای آیندگان نیز فراهم کند.