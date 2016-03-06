بیماری مزمن بازار کرمان/قیمت کالا باید در همه مناطق یکسان باشد

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تفاوت قیمت یک جنس واحد در نقاط مختلف شهر، اظهار کرد: عرضه کالای مشابه با کیفیت یکسان و قیمت های متفاوت یک بیماری مزمن در استان کرمان است که با وجود سال ها تلاش درمان نشده است.

وی ادامه داد: قیمت گذاری میوه و تره بار به صورت مرتب انجام می شود و قیمت گذاری برای میوه درجه یک انجام می شود و برای میدان قیمت تحمیلی اعمال نمی کنیم.

زریسفی با اشاره به اینکه در سطح خرده فروشی سود متعارف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: ضایعات میوه زیاد است و برخی این سود را رعایت نمی کنند که در چنین مواردی تخلف رخ می دهد.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: همکاران ما در تلاش هستند این ناهماهنگی را به نوعی هماهنگی تبدیل کنند اما هنوز این نقصیه به طور کامل برطرف نشده است.

زریسفی عنوان کرد: برخی فروشندگان کرایه مغازه، میزان فروش و منطقه شهر را توجیهی برای ارائه کالا با قیمتی متفاوت می دانند که این اقدام خلاف بوده و به لحاظ قانونی قابل پی گیری است.

وی گفت: بخش بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت پی گیر ارائه کالا با قیمت رسمی و متعارف در تمامی نقاط مختلف شهر است.

زریسفی با اشاره به اینکه برخی کالاها دارای قیمت رسمی و مصوب نیستند، افزود: در چنین مواردی ملاک قیمت گذاری عرف است و بررسی می شود که این کالا در چند نقطه با چه قیمتی عرضه می شود و در صورت تحلف برخورد صورت خواهد گرفت.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: شکل تجارت داخلی و بازرگانی داخلی به گونه ای در حال متحول شدن است که شخص می تواند کالای مدنظرش را در سایت یا فروشگاه های بزرگ با قیمت واقعی مشاهده کند.

وی ادامه داد: این امر به خریدار حق انتخاب می دهد که در صورت مشاهده گرانفروشی از آن مغازه خرید نکرده و به این ترتیب فرد گرانفروش مشتری خود را از دست خواهد داد.

زریسفی گفت: در حال حاضر کالا به وفور موجود است و زمانه ای نیست که انحصار و نبود کالا باشد.