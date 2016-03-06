به گزارش خبرگزاری مهر، کوکولین روز شنبه در حالیکه یک کارت زرد داشت با تکلی که بر روی پای «هری کین» رفت کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

آرسنال بازی را یک بر صفر پیش بود و بلافاصله پس از اخراج کوکولین، دو گل دریافت کرد. البته آلکسیس سانچس موفق شد بازی را به تساوی بکشد.

کوکولین در خصوص اخراج خود گفت: واقعا به خاطر کارت قرمزی که دریافت کردم از کادر فنی، بازیکنان و هواداران عذرخواهی می کنم. فکر می کنم می توانستیم ۱۱ به ۱۱ بازی را ببریم. آرسنال خیلی خوب بازی می کرد.

وی افزود: در صحنه ای که اقدام به تکل کردم فکر کردم به توپ می رسم اما پس از برخورد با بازیکن تاتنهام کارت زرد دوم را از داور دریافت کردم.