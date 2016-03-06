به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که دو نفر راه یافته به دیدار فینال، سهمیه المپیک را کسب می کردند، کوبایی‌ها که در مسابقات جهانی بدون سهمیه المپیک مانده بودند، با کسب ۵ سهمیه در این رقابت‌ها موفق ترین تیم بودند.

همچنین تیم آمریکا نیز توانست ۲ سهمیه اوزان ۵۷ و ۱۲۵ کیلوگرم را بدست آورد و با دو سهمیه وزن ۷۴ و ۹۷ کیلوگرمی که در مسابقات جهانی بدست آوردند، تعداد سهمیه های خود را در المپیک به عدد ۴ رساند.

بر این اساس رده بندی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- بونه رودریگوئز (کوبا) ۲- تونی راموس (آمریکا) ۳- وبر کورئو مونوز (کلمبیا) و پدرو مجیاس رودریگوئز (ونزوئلا)

۶۵ کیلوگرم: ۱- الخاندر والدز توبیر (کوبا) ۲- فرانگلین گومز (پورتوریکو) ۳- برنت متک کالف (آمریکا) و هایسلان گارسیا (کانادا)

۷۴ کیلوگرم: ۱- لیوان لوپز (کوبا) ۲- کارلوس مندز (کلمبیا) ۳- ادروارد مینز (شیلی) و پدرو کوردرو (پورتوریکو)

۸۶ کیلوگرم: ۱- رانیرز سالاس پرز (کوبا) ۲- جیم اسپینال (پورتوریکو) ۳- جک هربرت (آمریکا) و پول آمبریسیو (پرو)

۹۷ کیلوگرم: ۱- خاویر کورینتینا (کوبا) ۲- خوزه دیاز (ونزوئلا) ۳- جارلیس موسکورا (کلمبیا) و آرجون جیل (کانادا)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- ترول دلاگنف (آمریکا) ۲- کوری جارویس (کانادا) ۳- خوزه ریوز (مکزیک) و لوئیز ووینس (ونزوئلا)

رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ برزیل اواخر مردادماه سال آینده در ۶ وزن برگزار می‌شود.