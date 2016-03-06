به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در رابطه با اینکه چند درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی در بازی امروز این تیم برابر تراکتورسازی در اختیار هواداران تیم حریف قرار می‌گیرد، گفت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است که ۲۵ درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیار هواداران تراکتور قرار بگیرد و اگر هواداران حریف به کمتر از ظرفیت در نظر گرفته شده به ورزشگاه بیایند، در صورت نیاز هواداران پرسپولیس از آن فضا استفاده خواهند کرد.

وی افزود: در تبریز تراکتوری ها تنها ۱۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه شان را در اختیار هواداران ما قرار می‌دادند. اما ما ۱۵ درصد هم اضافه از ظرفیت ورزشگاه را به هواداران حریف اختصاص دادیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با قیمت بلیت‌ برای هواداران تصریح کرد: قیمت کارت بلیت پنج هزار تومان است و هواداران می‌توانند با تهیه این کارت ها در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

خوردبین در خصوص آخرین وضعیت تمدید قرارداد با برانکو ایوانکویچ، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما باشگاه برانکو را برای فصل بعد می‌خواهد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت بازیکنان پرسپولیس پیش از بازی با تراکتور سازی گفت: بنگستون تنها محروم ما است و کمال کامیابی‌نیا و رضا خالقی‌فر بازیکنان مصدوم ما هستند که در این بازی ما را همراهی نمی‌کنند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در پایان افزود: امیدوارم داور امروز قضاوت بی اشکالی داشته باشد و برنده بازی امروز باشد.