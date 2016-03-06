احتمال پیروی اتحادیه عرب از اقدام عربستان علیه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه المستقبل چاپ لبنان اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس احتمالا در یکصد و چهل و پنجمین دور عادی نشست اتحادیه عرب موضوع گنجاندن نام حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی را مطرح خواهند کرد.

نشست اتحادیه عرب در سطح وزیران ۸ تا ۱۰ مارس برگزار خواهد شد. به نظر می رسد کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تشدید اقدامات خود علیه مقاومت علاوه بر اتحادیه عرب به سازمان همکاری اسلامی نیز متوسل خواهند شد.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین سعی دارد برای تشدید موضوع به شورای امنیت متوسل شود، اما در عین حال کشورهای عضو این شورا از وتو روسیه در این باره نگران هستند.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چندی پیش در اقدامی غیرمنتظره که با محوریت رژیم سعودی انجام شد، حزب الله لبنان را در لیست گروه های تروریستی این شورا قرار دادند. این اقدام واکنش های متعددی در داخل و خارج لبنان به دنبال داشت. «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به اقدام شورای همکاری خلیج فارس تصریح کرد: «این اقدام به دنبال شکست سعودی ها در مقابل حزب الله در عرصه های مختلف صورت گرفت.»