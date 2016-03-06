به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع صبح امروز یکشنبه با حضور رییس فدراسیون بوکس، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و جمعی از فعالان بوکس به انجام رسید. در این مجمع ۲ نفر کاندیدای احراز پست ریاست هیئت استان بودند که در نهایت مجتبی اسکندری با کسب ۱۰ رای از مجموع ۱۴ رای ماخوذه به مدت ۴ سال هدایت این ورزش البرز را عهده دار شد.

امیرحسین تهرانی دیگر کاندیدای حاضر در این مجمع نیز ۴ رای کسب کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در این مجمع با بیان اینکه بوکس ورزشی مظلوم است گفت: متاسفانه در این سال ها نگاه مثبتی به ورزش بوکس وجود نداشته است و همین توجه ناکافی فرصت های زیادی را از این ورزش سلب کرده است.

رضا گل محمدی افزود: بوکس از حیث المپیکی بودن و جاذبه های خاص خود در میان رشته های مختلف ورزشی یک استثناست و باید برای رشد این ورزش مدال آور در سطح کشور به خصوص البرز اقدامات موثرتری صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با تاکید بر اینکه بوکس در البرز باید به سمت اتحاد فعالان خود برود، گفت: از این ناحیه لطمات زیادی به این ورزش وارد شده و امیدوارم رییس جدید هیئت استان با بهره گیری از توان تمام طیف ها به این ورزش جانی دوباره بدهد.

رییس جدید هیئت بوکس استان البرز هم در اظهاراتی با قدردانی از اعتماد جامعه بوکس استان به وی گفت: برنامه هایی مدت دار را برای این ورزش تدوین کرده ایم که با همراهی خانواده بوکس به اجرا در می آوریم.

مجتبی اسکندری افزود: تقویت سخت افزاری و نرم افزاری هیئت استان و توجه به شهرستان ها از اولویت های ما محسوب می شود ضمن آنکه مبحث استعدادیابی و افزایش مخاطبان بوکس نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: با تشکیل مجمع مشورتی از بزرگان ورزش بوکس البرز تمام تصمیم سازی ها از این کانال انجام خواهد شد و دیگر شاهد اعمال نظرات شخصی و سلیقه ای نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش بوکس استان البرز در سال ۹۴ با حواشی و اختلاف نظرهای زیادی روبرو شد به نحوی که این حواشی منجر به استعفای فرمان سلمان زاده رییس هیئت بوکس وقت شد. در نهایت با تصمیم رییس فدراسیون و معرفی سرپرست روند ثبت نام کاندیداها انجام و در نهایت تلکیف هیئت استان پس از یک سال کشمکش و درگیری با معرفی رییس جدید مشخص شد.