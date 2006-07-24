گرايش به معماري مدرن معنويت مساجد را كمرنگ مي كند

محمدرضا كارگر معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه معماري مساجد كاركرد خاص و ويژه اي دارد، اظهار داشت: از آنجايي كه مساجد نقش مؤثري در برگزاري نماز و تقرب به سوي خداوند متعال دارند، معماري آنها نيز در اين امر نقش به سزايي ايفا مي كند.

وي با اشاره به اينكه از نظر روانشناسي معماري مساجد در انسان آرامشي ژرف و عميق ايجاد مي كند، تصريح كرد: اين آرامش دستيابي به نوعي تعادل روحي و رواني براي انساني كه در جامعه امروز زندگي مي كند را موجب شده و به ارتباطي ميان خالق هستي، طبيعت و خود برقرار مي شود .

معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد افزود: كساني كه داراي همت عالي و اراده اي قوي هستند به اين اماكن آمده و نوعي ارتباط با آن برقرار مي كنند، اما براي كساني كه تعادل كامل ندارند و به شرايط خاص تكامل دست نيافته اند، بايد فضايي ايجاد كرد تا با تغيير در روند معماري مساجد عبادت آنها بسيار مناسبتر از گذشته باشد.

وي ياد آور شد: قبل از دوران تجدد همه كارها و شغلها مسائل خاص خود را داشتند، همه مشاغل مقدس بودند به ويژه كساني كه به معماري و ساخت مساجد و بناي آن اقدام مي كردند زيرا آنها با ذكر و دعا ساختمان مسجد را مي ساختند. اما در دوران بعد از تجدد از اين ضوابط و معماريهاي اصيل سنتي فاصله گرفتيم و حتي به معماري مدرن نيز متصل نشديم بلكه در فضايي في ما بين ايستاديم، به طوري كه نه اصالت خود را حفظ كرديم و نه فضاي مدرن را درك.

معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي استان يزد به ساخت مسجد در دوران معاصر اشاره كرد و اظهار داشت: امروزه شاهد هستيم كه مساجد با هزينه هاي گزاف ساخته مي شوند اما آنچه در آنها به چشم نمي خورد فضاي معنوي و نوراني در اين مكان مقدس است، معنويتي ناشي از كاشيكاريهاي زيبا، خطوط قرآني و احاديث نبوي .

محمدرضا كارگر با بيان اينكه در معماريهاي امروزي بايد تلاش كرد تا به بلوغ دست يافته و تشخيص دهيم كه چرا امروزه نسبت به معماري سنتي، اصيل و بومي خود كوتاهي و كم توجهي كرده ايم، زيرا هنوز دستمايه هايي از معماريهاي گذشته را داريم، گفت: بايد معماري گذشته و معماري مدرن را تلفيق كرد تا دوگانگيهاي موجود در معماريهاي امروز از بين برود.