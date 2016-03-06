همايش بزرگداشت «بيدارگر بصير» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهارمين سالگرد درگذشت استاد علي ابوالحسنی چهره‌های شاخص تاريخ‌نگاری معاصر در ايران همايش بزرگداشتي در سالن اجتماعات يادمان شهداي هفتم تير برگزار و از آخرين اثر استاد منذر درباره شيخ فضل الله نوري رونمايي مي شود.

در اين همايش دكتر موسي حقاني مدير موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،‌ رضا مختاري نويسنده و پژوهشگر تاريخ معاصر، محمد حسين رجبي دواني استاد و پژوهشگر تاريخ معاصر، شيخ محسن خزعلي و محمد صادق ابوالحسني فرزند استاد علي ابوالحسني حضور سخنراني خواهند داشت.

‌ استاد علي ابوالحسني در حوزه های مختلف فرهنگ اسلامی و تاریخ ایران و جهان، آثار ارزنده ای از خود به یادگار گذاشت که از آن جمله می توان به آثاری همچون؛ نگاهی به اصل ولایت فقیه، میعاد با استاد مطهری شهید راه تطهیر سیمای فرهنگ اسلامی از زنگار غرب زدگی و شرق زدگی، تحلیلی از نقش سه گانه شهید شیخ فضل الله نوری در نهضت تحریم تنباکو، تراز سیاست؛ جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری، سیاهپوشی در سوگ ائمه نور(ع) و ریشه های تاریخی و مبانی فقهی اشاره کرد.

وی از جمله کسانی است که در زمینه مبارزه با فرق و انحرافات اعتقادی خصوصا بهائیت و بعضی از فرقه‌های دیگر نقش موثری داشتند.

همايش بيدارگر بصير روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه از ساعت ۱۵ الي ۱۸ در سالن اجتماعات يادمان شهداي هفت تير واقع در بهارستان نرسيده به سرچشمه انتهاي شهيد صيرفي پور با حضور جمعي از اساتيد و محققان حوزه تاريخ معاصر برگزار خواهد شد.