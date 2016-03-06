۲۴ هزار اصله نهال در قائمشهر توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های هفته منابع طبیعی شهرستان، اظهار داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با ۱۲۸ هزار هکتار گستردگی منابع طبیعی، جنگل، مرتع و آبندان دارای چهار سرجنگلبانی است که بخشی از شهرستان بابلسر راهم شامل می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد از جنگل‌های این حوزه تحت پوشش طرح‌های جنگلداری قرار دارند که این طرح‌ها توسط مجریان و پیمانکاران با نظارت کارشناسان منابع طبیعی اجرا می‌شوند.

رئیس منابع طبیعی شهرستان قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی تصریح کرد: در یکسال اخیر توسط کارشناسان و مجریان طرح‌ها، ۵۳۰ هکتار طرح مراقبتی شامل وجین و سله شکنی، ۱۳۰ هکتار جنگل کاری، ۵۸ هکتار واکاری، ۸۰ کیلومتر حصارکشی، ۳۹۰ کیلومتر مرمت جاده جنگلی، یکهزارو ۵۴۱ متر مکعب نشانه گذاری درختان انجام شد.

امینی با اشاره به فروش ۱۶۰ مترمکعب چوب آلات بازداشتی، افزود: ۳۶ فقره قطع غیرمجاز درخت به متراژ ۲۷۶ مترمکعب کشف و ۱۳ فقره حمل غیرمجاز درخت هم توقیف شد.

وی با اشاره به تبصره ذیل ماده ۵۵، بیان کرد: ۲۲ هکتار شامل ۹۶ فقره از عرصه‌های تصرف شده بر اساس ضوابط قانونی توسط مأمورین منابع طبیعی قائمشهر آزاد شد.

وی از توزیع ۲۴ هزار اصله نهال بین مردم در این هفته خبر داد و اذعان کرد: با توجه به محدودیت امکانات و نیروی انسانی در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری مشارکت مردمی و همکاری همه دستگاههای ذیربط نقش بسزایی را در حفظ و نگهداری مراتع و جنگل‌ها ایفا خواهد کرد.