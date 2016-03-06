مشهد در دهه کرامت میزبان نمایشگاه بزرگ کاروان آفتاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با حضور علی اصغرکار اندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این هیات مدیره در مشهد برگزار شد. علی اصغرکاراندیش مروستی در این نشست، گفت: توفیقی شد در سفر دو روزه به خراسان که خیلی هم فشرده بود در بنیاد بین المللی امام رضا(ع) حضور یابم.

وی افزود: خوشبختانه بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، توانسته است مشارکت سایر نهادها و دستگاهها در داخل و خارج از کشور را جلب کند و این باعث توسعه کمی و کیفی جشنواره امام رضا(ع) شده است که آثار آن را ما مشاهده می کنیم.

سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) نیز در این نشست گفت: خوشبختانه هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا(ع) خیلی پرکار است و در طول یکسال تکالیفی را برای بنیاد مشخص می کند که به عنوان الویت پیگیری و به نتیجه رسیده است.

گسترش جشنواره در داخل و خارج از کشور

وی به سه تکلیف اصلی که هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برای این بنیاد تعین کرده اشاره و تصریح کرد: اولین این وظایف، بسط و گسترش جشنواره در داخل و خارج از کشور بود بطوری که امروز جشنواره امام رضا (ع) از ۳۰ برنامه به ۹۱ برنامه ارتقا یافته و از ۲۰۰ نقطه به ۷۹۰ نقطه گسترش یافته است.

جعفری دومین رسالت تعین شده را نهادسازی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان با نهاد سازی، به سوی حمایت ها و مشارکت مردمی حرکت کردیم. به عنوان مثال هم اکنون دستگاهها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، تشکل های مردمی بسیاری در این جشنواره بطور جدی ایفای نقش می کنند.

مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی قاره های اروپا و امریکا تشکیل می شود

وی با اشاره به تشکیل مجمع خادمان فرهنگ رضوی و مجمع بانوان مروج فرهنگ رضوی، اظهار کرد: در دوره چهاردهم جشنواره، مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی قاره های اروپا و امریکا تشکیل می شود. هم چنین با توجه به رویداد مهم مشهد ۲۰۱۷ مجامع تخصصی مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی در مشهد برگزار خواهد شد.

فعالیت های جدید در حوزه فضای مجازی

جعفری با اشاره به فعالیت های جدیدی که جشنواره امام رضا(ع) در فضای مجازی انجام داده است، گسترش فعالیت ها در فضای مجازی را سومین تکلیف هیات مدیره برای بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برشمرد و افزود: مجوز تاسیس خبرگزاری فرهنگ رضوی را وزارت ارشاد صادر کرده است و این خبرگزاری دفتر خود را در تهران راه اندازی و تیم تحریریه را در تهران مستقر کرده است.

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از طراحی بانک جامع اطلاعات آثار هنرمندان جشنواره خبر داد و گفت: با طراحی این بانک هر فردی از هر نقطه می تواند از طریق ثبت نام الکترونیکی اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده و بعد آثار خود را ارسال کند.

جعفری ادامه داد: زیر پورتال های استانی سایت شمس توس در همه استان های کشور راه اندازی و کارگاه آموزشی برای مسئولان این زیرپورتال ها به مدت دو روز در مشهد برگزار شد و این زیرپورتال ها جزو فعال ترین بخش های جشنواره است.

فعالیت های گسترده انتشارات

وی از فعالیت گسترده انتشارات بنیاد بین المللی امام رضا(ع) خبر داد و گفت: بدنبال اخذ مجوز موسسه انتشاراتی، ظرفیت هایی ایجاد شده است که این انتشارات بصورت تخصصی در حوزه فرهنگ رضوی فعالیت می کند.

آثار دیگری نیز در طول سال تولید می شود به ویژه امسال که بحث سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی مطرح بود، این انتشارات کتاب هایی را در این زمینه تولید کرد که مجموعه این دستاوردها می بایست عرضه شود.

جعفری افزود: هم چنین فصلنامه فرهنگ رضوی با مجوز علمی و پژوهشی در حال فعالیت است و پژوهشگران کشور آثار خود را برای فصلنامه ارسال می کنند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ضمن تقدیر از تلاش های هیات مدیره این بنیاد گفت: همکاری های بسیار مناسبی انجام می شود و فعالیت های مختلفی در دست اقدام است و این موجب شده عرصه فرهنگ رضوی همچون نگینی بدرخشد.

نمایشگاه بزرگ کاروان آفتاب برگزار می شود

کاراندیش مروستی رییس هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در جمعبندی مطالب مطرح شده در این نشست، ضمن استقبال از برگزاری نمایشگاه کاروان آفتاب در ایام دهه کرامت در مشهد گفت: خراسان رضوی در دهه کرامت باید مملو از شور و نشاط باشد و فعالیت های جدی و مستمر داشته باشد و بخصوص بنیاد در این زمینه فعالیت های گسترده انجام دهد.

وی بر ضرورت مشارکت استان ها و سایر نهادها و ارگانها در برگزاری این نمایشگاه تاکید کرد و گفت: هنرمندان استان های مختلف در این نمایشگاه حضور یابند تا برنامه ها بصورت متنوع و پرمحتوا و جذاب برگزار شود.

یادآوری می شود؛ در این نشست؛ برگزاری نمایشگاه کاروان آفتاب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در مشهد، ایجاد هویت مستقل برای انتشارات بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و خبرگزاری فرهنگ رضوی پس از طی مراحل قانونی ثبت شرکت ها، مورد تصویب قرار گرفت. هم چنین حیدری مدیر کل امور حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاهرخی مسئول حسابرسی بنیاد و دکتر محمود واعظی مشاور وریژه رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.