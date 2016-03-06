به گزارش خبرگزاری مهر، «منوچهر متکی» معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه با هیئتی از علمای محبین اهل بیت رسول الله(ص) کشور بنگلادش دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار ضمن خیر مقدم به هیئت بنگلادشی، طی سخنانی گفت: یکی از ویژگی‌های امروز جهان، دشمنی‌های سازمان یافته و سناریو‌های دقیق علیه اسلام، قرآن و مسلمانان توسط دشمنان جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه این دشمنی‌ها طی سه دهه گذشته روز به روز بیشتر شده است، افزود: یک روز سلمان رشدی کتاب علیه پیامبر اسلام می نویسد، یک روز کشیش آمریکایی قرآن را به آتش می‌کشد و یک روز در هالیوود علیه اسلام فیلم‌های متعددی ساخته می‌شود و همچنین در اتاق‌های فکر رژیم صهیونیستی انواع طراحی‌ها و سناریو‌ها برای وارونه جلوه دادن اسلام طراحی می‌شود.

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه نتیجه سال‌های طولانی تلاش دشمنان علیه اسلام چه بوده است؟ اظهار داشت: نتیجه‌اش انتشار نسخه‌های میلیونی قرآن و کتاب‌های معارف اسلامی در غرب، گرایش گسترده‌تر نسل جوان به سوی اسلام و معارف اسلامی و بیزاری ملت‌های مسلمان از دشمنان اسلام بوده است. و اینکه که خدای متعال می فرماید «ما این کتاب را فرو فرستادیم و خودمان حفظش می کنیم» و در جای دیگر می فرماید «مکروا و مکر الله»یعنی آنها مکر کردند و خداوند هم مکر می‌کند اما نتیجه اش علیه آنهاست. بنابراین علیرغم همه این دشمنی‌ها، اسلام در دوره ما تولدی دوباره یافته است.

وی افزود: همانطور که گفتیم بخشی از دشمنی آنها که علیه اسلام، قرآن، پیامبر و اهل بیت (ع) بود که نتیجه نگرفتند اما بخش دیگری از دشمنی آنها علیه مسلمانان اسلام است و مهمترین نکته در دشمنی با مسلمانان فرقه فرقه کردن ، ایجاد تفرقه و چندگانگی در بین مسلمین است آنجایی که دشمنان به اسلام و قرآن حمله می‌کنند صاحب اسلام و قرآن که خداوند متعال است آن‌را حفظ می کند اما آنجایی که علیه ما مسلمانان دشمنی می کنند ما باید با این مسئله به خوبی برخورد کنیم.

متکی با طرح این سوال مبنی بر اینکه آیا ما با این مسئله به خوبی برخورد کرده ایم یا نه، خاطرنشان کرد: مشکل ما در همین مسئله است. اگر یک وقت به نام آمریکا، اسرائیل و غرب علیه مسلمانان فتنه می کردند که این موجب می شد که ما متحد‌تر شویم، اما الان می بینیم که اسرائیل و آمریکا آمده‌اند و لباس اسلام پوشیده‌اند و علیه اسلام توطئه می‌کنند که در اینجا مقابله با آنها بسیار سخت‌تر شده است.

وی افزود: صهیونیست‌ها و سلمان رشدی‌ها و کشیش‌های قرآن آتش زن همگی تلاش کردند که چهره بدی از اسلام ارائه دهند وموفق نشدند؛ اما امروز دشمنان اسلام با استفاده از خود مسلمانان توانستند چهره بسیار بد و خشنی از اسلام به جهان ارائه کنند.

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: ما هر برهه‌ای از تاریخ اسلام را بررسی کنیم می‌بینیم که وحدت مسلمانان موجب پیروزی و رشد مسلمانان و تفرقه موجب شکست و عقب‌ماندگی شده است.

وی با تأکید بر اینکه ما باید رفتار اهل بیت(ع) را در زمینه وحدت الگو قرار دهیم، گفت: اهل بیت (ع) اگر در جایی اشکالی را می‌دیدند همواره وحدت امت اسلام برای آنها اصل برتر بود.

متکی افزود: اکثریت جمعیت ایران شیعه هستند اما وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید امام خمینی(ره) فرمودند که هر کس از اختلاف شیعه و اهل سنت حرف بزند نه شیعه است و نه سنی.

وی با بیان اینکه طراحی وهابیت بر تفرقه مسلمین است، خاطرنشان کرد: تفرقه یک بیماری و مرض است و نسخه شفابخش این بیماری، وحدت و تقریب است؛ لذا باید توجه کنیم اگر ما برخورد درستی با این مسئله داشته باشیم، پول رژیم سعودی و تبلیغات تفرقه‌گرایانه آنها کار ساز نخواهد بود.

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب گفت: رژیم آل سعود سال‌ها پول هزینه می‌کرد و به ترویج اسلام می‌پرداخت و سعی می‌کرد در سیاست دخالت نکند و چهره قداستی از خود تحت عنوان خادمین حرمین شریفین ارائه کند و جوانان منطقه نیز الگوی سیاسی و فرهنگی آنها آمریکا و الگوی مذهبی آنها عربستان شده بود اما وقتی امام خمینی(ره) آمد و حرف‌های جدید زد و جوانان منطقه نسبت به آمریکا و فرهنگ غرب متنفر شدند و جذب امام خمینی (ره) شدند، امام خمینی مطرح کرد که آمریکا شیطان بزرگ است و قدرت مادی آمریکا را زیر سوال برد.

وی افزود: در این زمان بود که سعودی‌ها به آمریکایی‌ها و غربی‌ها گفتند که اسلام امام خمینی (ره) خشن است اما اسلام ما اسلام معتدلی است و سعی کردند خودشان هم سیاسی شوند البته از نوع متعادل. بنابراین گفتند که ما هم یک اسلام انقلابی درست می‌کنیم که در نتیجه القاعده را راه اندازی کردند و القاعده با شعار ضد آمریکایی شروع به کشتار مردم کرد و همه آثار تمدنی را در افغانستان ویران کرد و یک تصویر بسیار بدی از اسلام در آنجا به وجود آورد که در این زمان سعودی‌ها متوجه شدند که دیگر القاعده جواب نمی‌دهد بنابراین در گام بعدی داعش و النصره را ایجاد کردند داعش آیه قرآن می‌خواند و در مقابل مرد و زن و پیر و جوان را می‌کشت. صد‌ها هزار نفر را در عراق و سوریه کشتند.

متکی با بیان اینکه همه پول و سلاح‌های داعش از سوی عربستان سعودی تأمین می شود، اظهار داشت: اما جالب اینجاست که اخیرا عربستان اعلام کرده که می‌خواهد یک ائتلاف علیه داعش ایجاد کند. امروز عربستان گیر کرده که چه هویتی برای خودش داشته باشد یک هویت مذهبی و یا اینکه یک هویت اسلام سیاسی ملایم یا اسلام سیاسی خشن.

وی تأکید کرد: ما در مقابل تفرقه انگیزی دشمنان نباید هیچ وقت از سلاح کار‌آمد خودمان که همان دعوت به وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی است، غافل شویم.

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه آنچه امروز تحت عنوان دشمنی شیعه و سنی وجود دارد، دست ساخت دشمن است، اظهار داشت: کتاب خدا، سنت رسول الله (ص) و عقل ما را به وحدت و تقریب دعوت می‌کند.

در ابتدای این دیدار نیز علمای بنگلادش ضمن معرفی خود طی سخنانی بر ضرورت وحدت و تقریب در جهان اسلام تأکید و همچنین گزارشی از وضعیت تقریب در بنگلادش ارائه کردند.