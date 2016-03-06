به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این دوم اسفندماه به عنوان زمان برگزاری مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور سال ۹۳ اعلام شده بود، اما این مراسم به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها لغو و به زمان دیگری موکول شد.

در همین راستا، امروز مناف هاشمی معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که طبق هماهنگی‌ها سال آینده و پیش از المپیک ریو مراسم تقدیر برگزار خواهد شد.

به گفته معاون وزیر ورزش، به احتمال زیاد مراسم تقدیر موردنظر اردیبهشت‌ماه و با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و طی آن همزمان از مدال‌آوران سال‌های ۹۳ و ۹۴ تقدیر خواهد شد.