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۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

مراسم تقدیراز مدال‌آوران اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود

مراسم تقدیراز مدال‌آوران اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود

مراسم تقدیر از قهرمانان مدال‌آور سال‌های ۹۳ و ۹۴ اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این دوم اسفندماه به عنوان زمان برگزاری مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور سال ۹۳ اعلام شده بود، اما این مراسم به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها لغو و به زمان دیگری موکول شد.

در همین راستا، امروز مناف هاشمی معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که طبق هماهنگی‌ها سال آینده و پیش از المپیک ریو مراسم تقدیر برگزار خواهد شد.

به گفته معاون وزیر ورزش، به احتمال زیاد مراسم تقدیر موردنظر اردیبهشت‌ماه و با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و طی آن همزمان از مدال‌آوران سال‌های ۹۳ و ۹۴ تقدیر خواهد شد.

 

کد مطلب 3574070

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