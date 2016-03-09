دست باز سرمربی استقلال برای دیدار با پدیده

به گزارش خبرنگار مهر، کادر پزشکی استقلال بر این باور است که هم میلاد فخرالدینی و هم امین حاج محمدی را به دیدار با پدیده می رساند. به این ترتیب و با توجه به این که خسرو حیدری هم مراحل بدنسازی اش به پایان رسیده باید تاکید کرد که پس از مدت ها دست پرویز مظلومی برای بازی با پدیده باز خواهد بود چون حنیف عمران زاده و امید ابراهیمی هم با طی کردن محرومیت می‌توانند برای استقلال به میدان بروند.

قطعا این روزها پرویز مظلومی بسیار خوشحال است، او با عبور از روزهای بحرانی مصدومان و محرومانش حالا هم همچنان صدرنشین است و هم جوان هایش را با تجربه تر کرده و هم بازیکنان فیکس خود را دوباره در اختیار دارد.