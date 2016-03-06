به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری در اصفهان اظهار داشت: در اجرای طرح «لاله‌ها دوباره سبز می‌شوند» به یاد ۲۳۰ هزار شهید گلگون کفن کشور اسلامی ایران، ۲۳۰ هزار نهال کاشته خواهند شد.

وی با بیان اینکه شهرهای امروز ما بیمار شده‌اند، افزود: نشانه‌های این بیماری آلودگی در هوا، آب، خاک، ترافیک؛ آلودگی‌های سمعی بصری، مهاجرت و دیگر مشکلاتی است که بر سر شهرهای بزرگ سایه افکنده‌اند.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه دیگر مسکن و استفاده از درمان‌های مقطعی برای این شهرها کفایت نمی‌کند، تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب دو راهبرد برای درمان این بیماری پیشنهاد می‌شود.

وی ادامه داد: نخستین راه این است که باید تلاش کنیم مراکز استان‌ها از جمعیت مهاجر متراکم نشود تا توان جمعیت در همه شهرها و روستاها برقرار باقی بماند که این امر نیازمند زیرساخت‌های خاص است.

جمالی‌نژاد با بیان ایکه راه دیگر برون‌رفت از برخی مشکلات شهری ایجاد نظام یکپارچه محیط زیست است، بیان داشت: تقویت و گسترش فضای سبز و رویکرد درختکاری باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم از آلودگی هوا جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد: در راستای رفع بیماری‌های شهر همچون آلودگی و در رویکرد جدید توسعه فضای سبز در اصفهان از چمن‌کاری به درختکاری تغییر خواهد کرد.