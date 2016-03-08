«پایانی برای بیماری قلبی» در صف انتشار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جوئل فارمن نویسنده کتاب پایانی برای دیابت با رژیمهای غذایی به تازگی کتابی دیگر در زمینه تغذیه پزشکی به رشته تحریر در آورده که انتظار میرود همچون آثار گذشته اش در گروه پرفروش های کتابهای پزشکی باشد.
این کتاب در ۴۴۸ صفحه و با همکاری نشر هارپروان آماده چاپ شده است. دکتر جوئل فارمن یکی از مهمترین دلایل نگارش این اثر را آمار بالای مبتلایان به بیماریهای قلبی و از سویی مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در آمریکا میداند. او معتقد است که مردم می توانند با اصلاح رژیم و برنامه غذایی شان بسیاری از بیماریها به ویژه بیماری های مزمنی همچون دیابت و اختلال های قلبی را درمان کنند و حتی از ابتلا به آنها پیشگیری کنند.
دکتر فارمن از جمله پزشکانی است که معتقد است بهتر است مردم تا جایی که میتوانند برای درمان و پیشگیری از بیماریهایشان از داروهای شیمیایی استفاده نکنند.
او در کتاب پایانی برای بیماری قلبی، روش ها و رژیم هایی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی در ۵ فصل مخاطبینش را با شیوهای متفاوت از سبک زندگی آشنا میکند که در آن مصرف سبزیجات و میوه های تازه حرف اول را می زند. البته او در این برنامه غذایی علاوهبر ارائه رژیم غذایی درباره ساختار و عملکرد ارگانهای درونی بدن و ارتباط بین تغذیه و سلامت اندامهای اصلی بدن مثل قلب برای مخاطبین خود توضیحاتی را ارائه می کند.
به گفته دکتر نیل برنارد استادیار پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن این کتاب و مجموعهای که پیش از آن منتشر شده یکی از بهترین آثاری است که می تواند به ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی مردم کمک کند. از نگاه دکتر برنارد طرحی که دکتر فارمن دنبال میکند مخاطب را با دلایل واقعی بیماریها اشنا میکند. او برای مخاطب بیماری و عوامل بوجود آوردهاش را آشکار میکند و تلاش می کند تا با ارتقای دانش مردم در این زمینه به طول عمر آنها بدون صرف هزینه درمانی و تنها با مطالعه یک کتاب کمک کند.
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