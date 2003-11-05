گزارش ارزيابي كلان علم و فناوري كشور به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر"، در جلسه شامگاه سه شنبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به رياست سيد محمد خاتمي رييس جمهور برگزار شد، در ادامه بررسي گزارش ارزيابي كلان علم و فناوري كشور كه توسط هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي اين شورا تهيه و تدوين شوده است، بند هاي باقيمانده اين گزارش بررسي با پيشنهاد اصلاح برخي از موارد آن كليت به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد .

براساس تصميم اعضاي شورا، مقرر شد راهكارهاي اجرايي پيشنهاد شده در اين گزارش بمنظور رفع معضلات و مشكلات و ارتقاي علم و فناوري كشور، در جلسه آينده اين شورا بحث و بررسي شود .

لازم به ذكر است تهيه كنندگان اولين گزارش رسمي ارزيابي كلان علم و فناوري كشور، در پايان اين گزارش راهكارهايي را براي بهبود و ارتقاء وضعيت پژوهش و توليد علم در كشور ارايه كرده اند كه بر اساس آنها وظايف دستگاههاي مختلف اجرايي و سياست گذاري كشور براي نيل به اين مقصود مشخص شده است .

اين مصوبه در صورت تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد .

از ديگر مصوبات ديروز اين جلسه موافقت با ابقاء دكتر "علي منتظري" به عنوان رييس جهاد دانشگاهي بود كه به پيشنهاد هيات امناي جهاد دانشگاهي انجام شد .

شايان ذكر است با تصويب اولين گزارش ارزيابي كلان علم و فناوري كشور توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين گزارش براي اطلاع عموم مردم منتشر و پس از ترجمه، به عنوان گزارش رسمي جمهوري اسلامي ايران براي استفاده در اختيار سازمان هاي فرهنگي و علمي بين المللي از جمله يونسكو قرار خواهد گرفت .