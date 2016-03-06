پاتوق فیلم کوتاه افتتاح شد/ تجلیل از کارگردان جوان و گلایه او

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح «پاتوق فیلم کوتاه» عصر امروز یکشنبه ۱۶ اسفند ماه با حضور محمد آفریده، امیر تاجیک مدیر شبکه مستند، مجید برزگر و سعید روستایی در موزه فرش برگزار شد و برای ساخت چهار فیلم کوتاه و یک فیلم بلند سینمایی و دریافت جوایز متعدد سینمایی از سعید روستایی تقدیر شد.

در این مراسم فرید فرخنده‌کیش مدیر انجمن سینمای جوانان ایران بیان کرد: با وجود همه گیر شدن نسبی نمایش فیلم کوتاه ولی این قالب سینمایی هنوز قشر خاصی از بینندگان را پوشش می‌دهد و به زعم ما پاتوق فیلم کوتاه فرصتی برای گسترش سینمای کوتاه است. فیلم کوتاه بعد از آزمون و خطاهای بسیار، همچنان دنبال پیدا کردن مخاطب است بنابراین نیازمند محفلی هستیم تا به تبلیغ نگاهمان بپردازیم و این مهم با تکیه بر تجربیات گذشته می تواند مثمرثمر باشد. این روزها در دنیای مجازی بمباران اطلاعاتی فراوانی صورت می گیرد به همین دلیل در شرایط کنونی چنین فرصتی را باید غنیمت شمرد.

وی افزود: بیان موجز در سینمای کوتاه حرف اول را می زند و این مساله در این برهه بیش از پیش تاثیرگذار است. این تاثیر را در درازمدت در سینمای عام شاهد خواهیم بود. همانطور که امروز هم اثرات آن را مشاهده می کنیم.

این مدیر سینمایی درباره برنامه های پاتوق فیلم کوتاه توضیح داد: پاتوق فیلم کوتاه از بهار ۹۵ با نمایش آثار ایران و جهان در خدمت دوستداران سینمای کوتاه است. من به عنوان خادم سینمای کوتاه سعی در مدیریت دغدغه های کلان دارم و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی فرصتی مغتنم مهیا کرد تا این سینما از طریق جوانان بیمه شود.

در ادامه مراسم امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما گفت: در اختتامیه جشنواره فیلم فجر سعید روستایی جمله آشنایی گفت. بحث اعتمادی که به او شد و کارگردانی فیلم «ابد و یک روز» را رقم زد، مطرح شد و این نشان می دهد هر جا به جوانان و پتانسیل شان اعتماد کردیم اتفاقات بزرگی رخ داد. این پاتوق جایی برای کشف استعداد و بهانه ای برای بهبود آثار سینمایی است.

وی افزود: رسانه ملی کارهای زیادی انجام داد که یکی از آنها بحث چابک سازی بود. در این مسیر ۷۰۰ پست مدیریتی کم شد و در مقابل ساختار قدیمی، امروز سازمان صدا و سیما به جوانان اعتماد کرده است. شبکه مستند همیشه روی جوانان باز است و همانطور که پیش از این معاون سیما گفت یکی از راه‌های برون رفت مشکلات رسانه ملی، اعتماد به جوانان است. امیدوارم بعد از این ظرفیت هایمان را کنار هم قرار دهیم تا یک سینمای خلاق را رقم بزنیم.

در ادامه این مراسم هنگام تجلیل از سعید روستایی، این کارگردان جوان در سخنانی نسبت به فرید فرخنده کیش مدیر انجمن سینمای جوانان اظهار گلایه کرد.

کارگردان «ابد و یک روز» گفت: هرچه دارم از فیلم کوتاه است که در قدم اول بدون هیچ حمایتی، آنها را تولید کردم البته بعدها مورد حمایت انجمن سینمای جوانان قرار گرفتم. خوشحالم که هم اکنون روزهای خوبی دارم و از زمین و آسمان برایم خیر می ریزد اما امروز که آقای فرخنده کیش را می بینم داغ دلم تازه می شود.

وی ادامه داد: ایشان کاری با من کرد که امیدوارم با سایر دوستانم انجام ندهد. آقای فرخنده کیش بگذارید فیلم بسازم. هر وقت من به انجمن می روم دست و پایم سست می شود. امیدوارم دیگر شاهد چنین رفتارهایی از یک مسئول نباشم البته خدا پشت ما است و انجمن سینمای جوان فقط یک ساختمان است برای اینکه فیلم های کوتاه راحت تر ساخته شوند. من بعد از ۴ فیلم کوتاه، دو سال است که نتوانستم فیلم بسازم. از جمع معذرت می خواهم که خاطرشان را مکدر کردم ولی امروز که اینجا ایستادم حرف دیگری نداشتم.