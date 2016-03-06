به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با جورج وللا وزیر امور خارجه مالت اظهار داشت: همانگونه که مسئله هسته‌ای ایران نه از طریق تحریم‌ها بلکه از راه گفت‌وگو حل شد، مسایل و درگیری‌های موجود در منطقه نیز از طریق گفت‌وگو قابل حل است اما متاسفانه برخی از کشورها به دلیل حفظ منافع خود مانع شکل‌گیری رایزنی‌ها هستند.

رئیس مجلس در ادامه با لزوم افزایش همکاری‌های اقتصادی و پارلمانی میان دو کشور، گفت: تجار دو کشور باید با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری یکدیگر بیشتر آشنا شوند و با آنکه کشور مالت در جایگاه جغرافیایی مهم و تاثیرگذاری قرار دارد که می‌تواند محور مبادلات میان ایران و کشورهای اروپایی قرار گیرد.

همچنین در این دیدار جورج وللا وزیر امور خارجه مالت گفت: انتخابات پر شوری در کشور ایران برگزار شد و پس از توافقنامه هسته‌ای بسیاری از کشورها به ایران سفر کرده‌اند و خواهان گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور بوده‌اند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای به خوبی عمل کرده است و همین امر باعث شده که کشورهای مختلفی برای تجدید روابط با ایران به این کشور سفر کنند زیرا ایران کشوری ثروتمند از نظر ذخایر انرژی است و همچنین فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد.

وزیر خارجه مالت با اشاره به لزوم همکاری‌های بیشتر اتحادیه اروپا با ایران در زمینه رفع تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی، اظهار داشت: ما بر این اعتقادیم که ایران تحلیل‌های درستی از مسایل منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای دارد و می‌تواند به اتحادیه اروپا در رفع مسایل و مشکلات کشورها و برقراری امنیت کمک بسزایی نماید.

جورج وللا اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور مالت از ژانویه 2017 به مدت شش ماه ریاست اتحادیه اروپا را برعهده خواهد داشت، مصمم هستیم که با فرهنگ، اعتقادات و نظرات سایر کشورها بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم همکاری‌های نزدیکتری با آن‌ها برقرار کنیم.

وی در ادامه با اشاره به شرایط وخیم انسانی در سوریه، تصریح کرد: خیلی از مردم از گرسنگی در سوریه تلف می‌شوند و شرایط روز به روز در آنجا وخیم‌تر می‌شود و باید گروهی که خوشبختانه شما هم عضو آن هستید برای حل مسئله سوریه اقدام کنند و ما بر این اعتقادیم که حل مسایل کشورهای در حال جنگ باید در داخل و با نظر مردم آن کشور حل شود و نباید نظرات کشورهای دیگر بدان‌ها تحمیل گردد.

وزیر خارجه مالت تاکید کرد: کشور مالت به دلیل نزدیکی به لیبی کاملا مفهوم خطر گسترش تروریسم را درک کرده است و این خطر کشورهای اروپایی را هم تهدید می‌کند و ضروری است که اتحادیه اروپا و سایر کشورها برای برقراری امنیت جلوی افراطی‌گری‌ها را بگیرد.

جورج وللا در زمینه لزوم گسترش همکاری‌های دو کشور ایران و مالت، گفت: حوزه‌های آموزش، روابط بانکی، تولید، کشتیرانی، گردشگری، دارو و هتلداری موارد مناسبی برای مراودات تجاری و فرهنگی میان دو کشور است و در این زمینه‌ها می‌توان سرمایه‌‌گذاری کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی دو کشور باید به دنبال فراهم کردن زمینه های گسترش روابط در زمینه‌های تجاری و بازرگانی باشند و امیدواریم که بتوانند نقش موثری در شناساندن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری میان دو کشور داشته باشند.