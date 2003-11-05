برزگر مسووليت تيم ملي كشتي آزاد را نپذيرفت

به گزارش خبرنگار" مهر"، برزگر در كنفرانس مطبوعاتي كه ظهر امروز در سالن كنفرانس دفتر امور مشترك فدراسيون ها برگزار شد با اشاره به مشكلات و موانعي كه در گذشته پيش روي وي گذاشته شده، اعلام كرد كه حاضر به هر گونه همكاري به فدراسيون كشتي و تيم ملي كشتي آزاد خواهد بود اما از قبول مسووليت در اين زمينه معذور است.

كنفرانس خبري ظهر امروز با حضور محمد رضا طالقاني، رييس فدراسيون كشتي، منصور برزگر و حسن بابك، مسوول فني تيم ملي كشتي فرنگي برگزار شد و آنها به ارايه نظرات خود پرداخته و همچنين به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

طالقاني در صحبتهاي خود، برزگر را مايه افتخار كشتي دانست و تجارب وي را راه موفقيت كشتي خواند . وي بااشاره به توانمنديهاي برزگر و بابك در كشتي آزاد و فرنگي اظهار اميدواري كرد تا كشتي بتواند از وجود دائم دو مربي موفق خود نهايت استفاده را برده و به موفقيت دست يابد.

رييس فدراسيون كشتي با اشاره به يازده ماه حضور خود در راس فدراسيون كشتي گفت: در اين مدت شايد فدراسيون كشتي با بيش از 20 بحران مواجه بوده است و بيشتر از آنكه به فكر برنامه ريزي در كشتي باشيم به دنبال حل مشكلات متعدد بوديم.

طالقاني به ارايه برنامه اي 4 ساله به كميته ملي المپيك اشاره كرد و گفت: تمام سعي ما اين است تا از تمام سرمايه ها و پشتوانه هاي كشتي چه در زمينه مربيگري و چه در كشتي نهايت استفاده را بكنيم و با همكاري تمامي مربيان سازنده، روزهاي خوبي را براي كشتي رقم بزنيم.

برزگر نيز در ادامه اين كنفرانس با اشاره به فراز و نشيب هاي كار مربيگري خود در سطح ملي گفت: حدود 17 سال در سطح تيم ملي كشتي به فعاليت پرداختم و زحمت كشيدم اما هيچگاه زحمات من مورد توجه قرار نگرفت و هميشه با تغيير يك رييس فدراسيون به كار دعوت شده و پس از هر موفقيت و يا شكستي به راحتي از كشتي كنار گذاشته شده ام.

قهرمان كشتي آزاد جهان در سال 1973 مسابقات جهاني تهران در ادامه گفت: درد دلهاي من بسيار زياد است من به آقاي طالقاني حسودي ام مي شود كه بسيار صبور و با گذشت هستند و همه چيز را با ديد مثبت نگاه مي كنند، من پس از المپيك سيدني 3 سال سكوت كردم و در هيچ مجلسي كه مربوط به كشتي بودحاضر نشدم. آنقدر انتقادها را تحمل كرده ام كه ديگر طاقت ندارم، من حتي زماني كه نايب قهرماني المپيك 1976 مونترال شدم مورد انتقاد قرار گرفته ام و اين در حالي بود كه من تنها مدال آور كشتي ايران از المپيك مونترال بودم.

برزگر افزود: در زندگي ورزشي من به خصوص در زمينه مربيگري فراز و نشيب هاي زيادي وجود داشته، بارها با التماس و خواهش به دنبال من آمدند اما خيلي زود مرا كنار گذاشتند، هركس كه آمد سليقه اي عمل كردو وقتي كه به بن بست خورد به ياد منصور برزگر افتاد. متاسفانه برخي خبرنگاران هم در اين زمينه مشكل ساز بودند، برخي از آنها با همه چيز مخالفند.

برزگر در ادامه به برخورد مسوولان ورزشي ايران پس از مسابقات المپيك 2000 سيدني با خود اشاره كرد و گفت: آنقدر از من انتقاد شد و برخورد بدي با من صورت گرفت كه مرا جلوي كشتي گيران تيم خراب كردند، يك مربي بايد فرمانده باشد، بايد وقتي به كشتي گير تيم ملي به عنوان سرباز مي گويد بجنگند او آنقدر مطيع باشد كه در ميدان پيروز يا كشته شود، بعد از اين مسايل بود كه از كشتي كنار كشيدم و تاكنون ديگر هيچگاه به درون گود نيامدم، حتي در مسابقات جهاني 1998 و 2002 تهران قرار بود از من تجليل شود اما من حاضر نشدم به سالن مسابقات بيايم، توقعي نداشتم، من براي دلم كار كرده بودم و چيزي نمي خواستم.

قهرمان سابق كشتي آزاد جهان با اشاره به بي برنامگي سازمان ورزش و كميته ملي المپيك براي حضور دررقابت هاي مهمي چون المپيك گفت: سه سال از كناره گيري من از تيم ملي كشتي آزاد گذشته و تازه فيل دستگاه ورزش در آستانه المپيك آتن ياد هندوستان كرده است. متاسفم كه بايد بگويم ما همواره 3 سال از المپيك عقب هستيم و تا زمان حضور در المپيك مي شود تازه به ياد برنامه ريزي و كاركردن مي افتيم.

وي با اشاره به حضور 40 ساله خود در عرصه كشتي گفت: من حتي اگر كارگر كشتي بودم بايد در اين مدت بازنشست مي شدم، چه انتظاري از من وجود دارد، به من مي گويند كه بي تعصب شده اي، چه كسي مي تواند پس از تحمل زجر تمرينات طاقت فرساي كشتي بي غيرت شده باشد، خيلي ها از من طلبكارند و مي گويند كه شما به كشتي بدهكاريد، مگر 40 سال فعاليت من در كشتي كافي نيست؟

برزگر در ادامه افزود: چرا همه ما انتظار معجزه داريم و فكر مي كنيم كشتي بايد در المپيك قهرمان شود، ما چه امكاناتي را براي كشتي به وجود آورده ايم كه اينك انتظار معجزه داريم، من به طالقاني قول داده ام كه تنهايش نگذارم و اين كار را مي كنم، اما هيچ گونه مسووليتي را در تيم ملي كشتي آزاد قبول نمي كنم، نه پول مي خواهم و نه سفر خارجي مي روم، از وقت و جان خودم هم مايه مي گذارم اما حوصله ي سروكله زدن با خبرنگاران را ندارم.

سرمربي سابق تيم ملي كشتي آزاد ايران با انتقاد از تغييراتي كه در سطح مديريت فدراسيون كشتي به وجود مي آيد و اجازه فعاليت به روساي فدراسيون ها را در درازمدت نمي دهد گفت: كشتي به برنامه ريزي بلندمدت نياز دارد، نبايد يك شخص ديگري را پشت طالقاني علم كرد، بايد واقعيت را پذيرفت كه قهرماني در المپيك آتن كار بسيار دشواري است و در واقع از دست رفته است، ما اگر خواهان قهرماني در المپيك هستيم از الان بايد به فكر برنامه ريزي براي المپيك سال 2008 باشيم.

وي با تاكيد بر عدم قبول مسووليت در تيم ملي كشتي آزاد گفت: من در 3 سال گذشته عجوبه اي را در اختيار بسياري از كشتي گيران گذاشته ام و خوشحالم كه بدون سر و صدا وظيفه ام را در قبال جوانان انجام داده ام.

برزگر در پاسخ سوالي در مورد كشتي گير سالاري رايج شده در اردوهاي تيم ملي گفت: من همواره به عنوان مربي تيم ملي قاطعيت داشته و اگر در مواردي گذشت كرده ام و مسايلي را ناديده گرفته ام، در واقع از حق خودم به خاطر كشتي گذشته ام، ناهنجاري همواره در كشتي وجود داشته و اگر مي خواهيم در كشتي پيشرفت داشته باشيم بايد از آن حمايت كنيم.

قهرمان كشتي آزاد جهان در سال 1973 در ادامه گفت: هيچ وقت دست نياز به سوي كشتي دراز نكرده ام و در واقع نيازي به كشتي نداشته ام، آقاي مهرعليزاده بايد الان در اين جمع حاضر مي بود و با مشكلات كشتي آشنا مي شد، كنار گود نشستن و دستور دادن كه كار مشكلي نيست، من در زماني اردوي تيم ملي را اداره كرده ام كه در آن اردو از ميوه خبري نبوده است و خرماي آن را شمرده شده به ما مي دادند، من استخوان خرده كرده كشتي هستم و به اين ورزش عشق مي ورزم اما هيچ گاه اجازه نمي دهم به ناحق مورد اهانت قرار گيرم.

برزگر در جواب خبرنگاري كه انتقادات خبرنگاران و كارشناسان را چون نيش و نوش دانست گفت: نيش و نوش خيلي خوب است، اما اگر فقط نيش باشد، درد آور خواهد بود، اگر خبرنگاران عيب ها را ننويسند در واقع خيانت كرده اند اما انتقاد مغرضانه هم فكر نمي كنم درست باشد.

سرمربي سابق تيم ملي كشتي آزاد ايران در مورد انتخاب كادر فني و مربيان تيم ملي گفت: هنگامي كه مسووليتي در تيم ملي كشتي ندارم، هيچ گاه مربيان اين تيم را انتخاب نخواهم كرد، فدراسيون كشتي در اين زمينه صاحب اختيار است و من نيز در كنار كادر فني تجربياتم را به كشتي گيران منتقل خواهم كرد.

حسن بابك، مسوول فني تيم ملي كشتي فرنگي ايران نيز در ادامه اين كنفرانس خبري گفت: نمي دانم چه رسالتي بر دوش ماست، من براي دومين بار است كه فعاليت در تيم ملي را تجربه مي كنم و شايد از ساير همكارانم جوانتر باشم اما هنوز حكم فعاليت خود را نگرفته ام كه از من انتقاد مي شود و اين در حالي است كه من هنوز هيچ كاري انجام نداده ام .

بابك، مطبوعات را ركن اصلي پيشرفت كشتي خواند و گفت: كار خبرنگاران مي تواند تاثيرات زيادي در پيشرفت كشتي داشته باشد اما در صورت استفاده نامناسب از كلمات و حتي واژه ها ممكن است يك كشتي گير از لحاظ روحي در شرايط نامناسبي قرار گيرد و نتيجه ي لازم را نگيرد.

قهرمان سابق كشتي فرنگي آسيا با اشاره به لزوم كار گروهي در كشتي فرنگي گفت: من اميدوار كه تمامي همكاران عزيز من و مربيان زحمت كش كشتي فرنگي براي اعتلاي اين رشته همدل و يكدل شدندو در كنار يكديگر كار كنند، تا شاهد رشد كشتي فرنگي در آينده اي نزديك باشيم.

طالقاني نيز در پايان اين كنفرانس مطبوعاتي با اشاره به فعاليت هاي فدراسيون كشتي گفت: برزگر بهترين گزينه موجود براي كشتي ما است، من هم همان طالقاني گذشته هستم كه شما عملكردش را در سالهاي 1992 تا 1998 مثبت ارزيابي كرده ايد، به شخصه تجربيات بيشتر به دست آورده ام و فكر مي كنم توانايي كار بيشتري را دارم، فدراسيون كشتي در حال حاضر با مشكلاتي مواجه است كه اين مشكلات در زمينه بودجه بارزتر است و بايد هرچه زودتر اين مشكلات رفع شود.

رييس فدراسيون كشتي در ادامه گفت: مردم كه همواره به كشتي و شخص بنده لطف دارند فكر مي كردند با آمدن دوباره من بايد در اولين مسابقه ما قهرمان جهان و المپيك شويم، اما مگر ما زمان كافي در اختيار داشته ايم ، آيا با يازده ماه فعاليت مي توان قهرمان جهان و المپيك شد.

طالقاني در پايان اظهار اميدواري كرد كه كشتي با همكاري و همياري مطبوعات و تمام سرمايه هاي انساني كه در خود دارد شاهد پيشرفت و افتخارآفريني بيشتري باشد.