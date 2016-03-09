خبرگزاری مهر-گروه استان ها: این روز ها با نزدیک شدن به فصل بهار و فرا رسیدن نوروز، تکا پوی افراد برای استقبال از نوروز این آئین کهن ایرانی بسیار شده است، نوروز فرصت مناسبی برای گشت وگذار و سفر محسوب می شود و مردم کشور با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی محیای سفر می شوند تا از فرصت بدست آمده استفاده کافی را ببرند.

مردم کشور ایران برای سفرهای نوروزی و استفاده از تعطیلات نوروزی شهر های مختلفی از کشور را انتخاب می کنند که در این میان همدان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین» همواره یکی از مقاصد گردشگران نوروزی محسوب می شود و به عنوان گل سر سبد منطقه غرب کشور آغوش خود را به روی مهمانان نوروزی باز می کند.

همدان کهن شهر ایران، شهر اطلسی ها، شهر بوعلی سینا و باباطاهر گنج های نهفته در دل خود دارد که هر گردشگر و مسافر با ورود به این شهر زیبایی ها و جاذبه های آن را هرگز از یاد نخواهد برد.

همدان به عنوان پنج شهر گردشگری کشور پتانسیل های فراوانی دارد

همدان به عنوان پنج شهر گردشگری کشور پتانسیل های فراوانی دارد که شامل جاذبه های تاریخی بی نظیر و جاذبه های طبیعی منحصر به فرد است که هریک از این جاذبه ها و پتانسیل ها گویای فرهنگ و تمدن بی نظیر کهن شهر همدان است، تپه باستانی هگمتانه با قدمت بیش از سه هزار سال نخستین پایتخت ایران زمین بوده و یکی از جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی استان همدان و شهر همدان محسوب می شود و در کنار آن سایت موزه هگمتانه اشیای بی نظیری را که از این تپه و سایر نقاط همدان کشف شده به نمایش گذاشته است.

وجود موزه های بی نظیر مانند موزه مشاهیر، موزه حمام قلعه، موزه تاریخ طبیعی، موزه مردم شناسی، موزه آرامگاه بوعلی، موزه حمام حاج آقا تراب نهاوندف موزه لطفعلیان ملایر از جمله ده ها موزه استان همدان است که هر یک گردشگران خاص خود را دارد و در ایام نوروز می تواند فرصت مناسبی برای دوستداران فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران زمین و بازدید از این موزه ها باشد.

آرامگاه باباطاهر شاعر شیرین سخن همدانی وآرامگاه حکیم نامی بوعلی سینا، شیر سنگی، برج قربان، گنبد علویان، تپه باستانی نوشیجان و غیره از جمله مکان های تاریخی منحصر به فرد استان همدان بوده که علاقه مندان به تاریخ را به سوی خود فرا می خواند.

بازار سنتی شهر همدان با راسته های مختلفی چون کفش دوزخانه، مسگر خانه، چاقو سازها، نخود بریز ها با بافت تاریخی و بی نظیر خود مکان مناسبی برای گشت و گذار و خرید سوغاتی از شهر همدان است و سوغاتی های همدان همچون انگشت پیچ و کماج و حلوا زرده و غیره می تواند ره توشه ای خوبی برای مسافران نوروزی باشد.

غار شگفت انگیز علیصدر پذیرای مسافران نوروزی

دهکده تفریحی توریستی گنج نامه همدان با امکانات متنوع مانند تله کابین، سورتمه ریلی، تیرول، بانجی جامپینگ و تپه تفریحی توریستی عباس آباد همدان و غار علیصدر به عنوان بلندترین غار آبی جهان جزو جاذبه های طبیعی و گردشگری همدان محسوب می شود که چشم هر بیینده را به خود خیره می سازد.

همدان با داشتن جاذبه های بی نظیر گردشگری و تاریخی آغوش خود را به روی مسافران باز کرده است و اما در این میان مسئولان استان و شهر همدان نیز پای کار آمدند تا نوروز ۹۵ خاطرات خوشی را برای گردشگران و مسافران نوروزی در همدان رقم بزنند.

نوروز و سفرهای نوروزی فرصت بسیار مناسبی برای معرفی هر چه بیشتر همدان و پتانسیل های گردشگری آن به گردشگران بوده است و از همین رو باید نهایت استفاده را از این فرصت کرد تا بتوان زمینه ای برای جذب مسافر در فصول دیگر سال نیز فراهم شود در واقع سفر های نوروزی زمان مناسبی برای تبلیغات در خصوص جاذبه های تاریخی و طبیعی همدان و همچنین پتانسیل گردشگری آن است تا همدان به یک مقصد برای گردشگران نوروزی تعریف شود.

استان همدان هنوز به خوبی معرفی نشده است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اینکه استان همدان هنوز به خوبی معرفی نشده و باید برای شناساندن آن تلاش کرد، اظهار داشت: همدان نه‌تنها در خارج از کشور بلکه در داخل کشور نیز معرفی نشده است.

علی مالمیر بیان داشت: این در حالی است که بازار هدف گردشگری استان باید علاوه بر داخل، خارج از کشور نیز باشد که نتوانستیم همدان را خوب معرفی کنیم.

با توجه به سخنان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان باید از فرصت نوروز برای معرفی بهتر همدان استفاده کرد، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای استقبال از نوروز و پذیرایی از مهمانان نوروزی شرایط در همدان کاملا آماده شده است، بیان کرد: با هم افزایی دستگاه های مختلف اجرایی در همدان می توان استقبال خوبی از مهمانان نوروزی داشت.

علی خاکسار در ادامه سخنان خود با بیان اینکه میراث فرهنگی استان همدان اقدام به تهیه ۴۵ نسخه اقلام گردشگری مانند بروشور تکرده است، گفت: این اقلام در اختیار گردشگران قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بنر متحدالشکلی توسط همه دستگاه های ذی ربط برای استقبال از مسافران نوروزی تهیه شده است، افزود: برنامه های مختلف فرهنگی توسط شهرداری و میراث فرهنگی برای مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان از پخش تیزرهای تبلیغاتی همدان از شبکه های سراسری خبر داد و بیان کرد: تیرهای تبلیغاتی در مورد اماکن گردشگری و جاذبه های تاریخی و تفریحی و توریستی همدان در حال تهیه است که قبل از ایام نوروز از شبکه های سراسری پخش می شود.

خاکسار اضافه کرد: اپلیکیشنی نیز طراحی شده که مسافران با نصب آن بر روی گوشی های اندروید تمام اطلاعات شهر همدان و امکان گردشگری و نقاط اسکان و غیره را دریافت می کنند.

با همکاری همه دستگاه های اجرایی میزبان خوبی برای مسافران نوروزی خواهیم بود

وی از بسیج تمام امکانات استان همدان برای استقبال از مهمانان نوروزی خبر داد و گفت: با همکاری همه دستگاه های اجرایی میزبان خوبی برای مسافران نوروزی خواهیم بود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان از راه اندازی بازارچه های نوروزی در کنار اماکن گردشگری همدان در ایام نوروز خبر داد و گفت: ارائه صنایع دستی استان همدان در این بازارچه ها فرصت مناسبی برای معرفی صنایع دستی استان بوده و نوروز فرصت مناسبی برای به کارگیری از توان بخش خصوصی و تشکل ها برای معرفی بهتر همدان است.

خاکسار از اجرای برنامه ها و جنگ های شاد در ایام تعطیلات برای مسافران خبر داد و گفت: روزهای پنج و ۱۲ فروردین ماه جنگ های شادی در همدان برگزار می شود.

خاکسار با تاکید بر اینکه شرایط جوی بر تعداد مسافران نوروزی به طور قطع تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: کمیته های ده گانه خدمات سفر از اسکان و ترافیک گرفته تا رفاه و امداد و نجات و تنظیم بازار همه برای ایجاد شرایط مناسب برای مسافران نوروزی تلاش می کنند و به طور قطع با روند رو به رشد گردشگران در همدان رو به رو خواهیم بود.

پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، حدود هزار و ۹۰۰ اثر و بنا و جاذبه تاریخی و طبیعی و گردشگری را در دل خود جای داده است

وی با اعلام اینکه تمام اماکن گردشگری استان همدان آمادگی کامل را برای پذیرایی و استقبال از مهمانان نوروزی دارند، عنوان داشت: راهنمایان گردشگری آموزش های لازم را دیده اند و در اماکن تاریخی استان همدان آماده راهنمایی مسافران نوروزی هستند.

با نزدیک شدن به ایام نوروز و تعطیلات نوروزی و شنیدن صدای پای نوروز همه دستگاه های خدمات رسان استان همدان از جمله شهرداری، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، هلال احمر، آبف برق و بانک ها و امور بیمه ای و در کنار آن هتل ها، مهمانپذیر ها و اماکن اقامتی و و تفریحی و توریستی، همه و همه برای استقبال از مهمانان نوروزی آماده می شوند تا نوروز ۹۵ در شهر تاریخی همدان برای تمام مسافران نوروزی خاطره ای به یاد ماندنی شود.

استان همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، حدود هزار و ۹۰۰ اثر و بنای و جاذبه تاریخی و طبیعی و گردشگری را در دل خود جای داده است که نیمی از آن به ثبت ملی رسیده است.