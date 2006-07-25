تجميع آزمون هاي دولتي و آزاد بزرگترين اختلاف مجلس و دولت در طرح كنكور

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "سيد محمد حسيني" - معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم گفت: طرح پيشنهادي مجلس در خصوص ساماندهي كنكور در فوريت اول مجلس به تصويب رسيده است. اين طرح پس از بررسي در كميسيون و تغييرات احتمالي در صحن علني مجلس مطرح مي شود.



وي در خصوص طرح پيشنهادي وزارت علوم در زمينه ساماندهي كنكور گفت: اين طرح نيز پي گيري مي شود و در جلسات آينده كميسيون آموزش و تحقيقات مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم در خصوص اختلافات اين طرح و لايحه ساماندهي كنكور اظهار داشت: بزرگترين تفاوت لايحه وزارت علوم و طرح مجلس در زمينه تغيير در كنكور سراسري در اين است كه در طرح وزارت علوم آزمون يكساني براي دانشگاه هاي سراسري و آزاد اسلامي در نظر گرفته شده است اما در طرح مجلس اين موضوع مطرح نيست و آزمون جداگانه اي مانند سال هاي گذشته براي داوطلبان اين دو دانشگاه مد نظر قرار گرفته شده است.

وي خاطرنشان كرد: در هر دو طرح تأثير سوابق تحصيلي دانش آموزان در پذيرش كنكور مطرح است و بنابراين آموزش و پرورش آزمون هاي سال سوم دبيرستان را استاندارد و سراسري برگزار مي كند و پس از تصويب مجلس و اجرايي كردن طرح ساماندهي كنكور آزمون هاي سال دوم دبيرستان نيز به صورت استاندارد و ملي برگزار مي شود.

به گزارش مهر، دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" - رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: براي كاهش فشار داوطلبان و پذيرش بر اساس استعدادهاي آنها بايد با ديگر دستگاه هاي اجرايي مرتبط هماهنگي صورت گيرد. ضمن اينكه با ظرفيت سازي هاي صورت گرفته بايد به تدريج به سمتي حركت كنيم تا كنكور حذف شود.



رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه اجراي طرح ساماندهي كنكور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي را مي طلبد، افزود: جهت اجرايي كردن طرح ساماندهي كنكور و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي آمادگي دستگاه هاي اجرايي مانند آموزش و پرورش براي برگزاري آزمون هاي استاندارد و يكسان لازم است.

وي در خصوص اجرايي شدن اين طرح در كنكور سال 86-85 گفت: به اجرا در آمدن اين طرح به موقعيت و آمادگي دستگاه هاي اجرايي و داوطلبان دارد و اكنون نمي توان در اين زمينه نظر قطعي داد.

"عباسپور" با بيان اين كه طرح ساماندهي كنكور با هدف كاهش استرس و فشار داوطلبان طراحي شده اظهار داشت: در صورتي كه دانش آموزان براي اعمال اين روش جديد آماده نباشند و براي آنها استرس ايجاد شود طرح مذكور فراتر از سال 86 به اجرا در مي آيد.

به گزارش مهر، "ابراهيم كارخانه اي" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مدت ها است در نظر دارد لايحه اي را در خصوص ساماندهي كنكور به مجلس ارائه دهد كه در ارائه آن به مجلس تأخير داشته است اين در حالي است كه مجلس درصدد است وضعيت كنكور سال آينده با تلفيق اين دو طرح مشخص شود.



دكتر "ابراهيم كارخانه اي" افزود: از سوي ديگر مجلس در تلاش است هر چه زودتر طرح ساماندهي كنكور به صحن علني راه يابد و تا مهر ماه سال جاري قبل از توزيع دفترچه هاي كنكور سراسري سال آينده وضعيت ساماندهي كنكور مشخص شود و دانش آموزان هر چه زودتر از فشار و اضطراب كنكور رها شوند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: ممكن است طرح مجلس در خصوص ساماندهي كنكور مشكلاتي داشته باشد اما با تلفيق اين طرح و لايحه وزارت علوم، مشكلات برطرف مي شود و طرح كاملي به صحن علني مجلس ارائه مي شود.

وي با بيان تفاوت هاي طرح و لايحه ساماندهي كنكور اظهار داشت: در لايحه وزارت علوم آمده است كه اگر دانش آموزي موفق نشود در آزمون هاي استاندارد 3 سال دبيرستان موفق شود، آموزش و پرورش آزمون هاي متمركزي را براي جبران آنها برگزار خواهد كرد.

"كارخانه اي" گفت: همچنين در طرح ساماندهي مجلس، آمده است مهارت ها و استعدادهاي دانش آموزان بايد در سنجش مد نظر قرار گيرد. بنابراين طرح مجلس درصدد است خلاقيت و استعداد دانش آموزان در رشته اي خاص امكان بروز پيدا كند.

وي اضافه كرد: در صورتي كه بتوان طرح مجلس و لايحه وزارت علوم را با يكديگر تلفيق كرد مي توان به طرح جامعي در زمينه ساماندهي كنكور دست يافت.



به گزارش مهر، "هاجر تحريري نيك صفت" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: "بايد نظر دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص لايحه دولت مبني بر تجميع آزمون هاي ورود به دانشگاه هاي دولتي و آزاد را جويا شد. اگر از نظر دانشگاه آزاد اسلامي تجميع آزمون هاي ورودي دانشگاه هاي دولتي و آزاد امكان پذير باشد بسيار موافق با تجميع آزمون ها هستم."



دكتر "هاجر تحريري نيك صفت" افزود: با تصويب فوريت بررسي طرح پذيرش دانشجو اين طرح در كميسيون آموزش و تحقيقات با حضور نمايندگان دولت مطرح مي شود و نظريات مختلف در كنار يكديگر قرار مي گيرند و قطعا بهترين آن توسط مجلس انتخاب مي شود.

وي با بيان اينكه "انتقاداتي به طرح پذيرش دانشجو دارم ولي مطيع نظر نمايندگان هستم" اظهار داشت: در طرح پذيرش دانشجو بحث تأثير سوابق دانش آموزي داوطلبان مطرح شده است وليكن زماني تأثير سوابق دانش آموزي مي تواند در پذيرش داوطلبان در دانشگاه مطرح شود كه فرصت هاي تحصيلي برابر در دوران مدرسه در اختيارشان قرار گيرد و كيفيت آموزشي در مدارس يكسان باشد. برخي از مدارس راحت تر نمره مي دهند و برخي از آنها سخت گيرتر هستند لذا تا زماني كه نظام سنجش يكپارچه و هماهنگ در آموزش و پرورش وجود ندارد تأثير سوابق تحصيلي مدرسه اي جهت پذيرش در آموزش عالي منطقي نيست.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بايد قبل از آنكه دفترچه هاي كنكور آتي پخش شود قضيه طرح پذيرش دانشجو نيز نهايي شده باشد.

به گزارش مهر، "محمد علي شيخ" - رئيس دوره پنجم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: "قضيه تجميع كنكورهاي دانشگاه هاي آزاد و سراسري در مجلس پنجم نيز مطرح شد و حتي برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز موافق بودند ولي رأي نياورد."



"محمدعلي شيخ" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: عقيده احيا كنندگان طرح تجميع كنكورهاي دانشگاه آزاد و سراسري در مجلس پنجم اين بود كه همه دانشگاه ها نزديك هم باشند و جدايي نداشته باشند. يك دانشجوي دانشگاه آزاد خود را از دانشگاه سراسري جدا نداند و به همين جهت بنا بر اين بود كه حداقل با برگزاري آزمون هاي هماهنگ يك هاهنگي اوليه بين دانشگاه هاي آزاد و دولتي بوجود آيد.

وي اظهار داشت: برخي به بهانه استرس داوطلبان در آرمان حذف كنكور به سر مي برند در حالي كه حذف كنكور به طور كلي به صلاح آموزش عالي نيست. رقابت بايد در كارهاي علمي وجود داشته باشد و اينكه مي گويند حذف كنكور و يا تجميع كنكورهاي دانشگاه هاي آزاد و دولتي در راستاي كاهش استرس داوطلبان است صرفا يك حرف است كه بر سر زبان ها افتاده است.

عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: انجام هر كاري مي تواند استرس زا باشد. اضطراب معمولي كه زيان و ضرري ندارد. انسان بايد محروميت، جدايي و دوري را تحمل كند تا ارزشمند شود.

به گزارش مهر،"حسين مظفر" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: وزارت علوم بايد فعلا در ساماندهي وضعيت كنكور در سطح دانشگاه هاي دولتي اقدام كند و به جاي آنكه بخواهد به تجميع كنكور دانشگاه هاي آزاد و دولتي فكر كند بايد اول امتحان خود را در ساماندهي كنكور دانشگاهي هاي دولتي پس دهد.



"حسين مظفر" افزود: با توجه به اينكه حجم داوطلبان هر دو كنكور دانشگاه هاي آزاد و دولتي زياد است لذا برگزاري جداگانه آنها هم براي دولت فرصت است كه بتواند امكانات خود را تجميع كند و هم براي داوطلبان فرصت ايجاد مي كند كه انتخاب هاي بيشتري داشته باشند.

وي تأكيد كرد: البته كنكور چه براي دانشگاه آزاد اسلامي باشد و چه براي دانشگاه هاي دولتي باشد بايد استانداردهاي لازم در آن رعايت شود.

به گزارش مهر، "شهريار مشيري" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: "دولت به جاي آنكه تمركز زدايي كند هميشه به دنبال تمركز گرايي است. لايحه دولت در خصوص تجميع آزمون هاي ورودي دانشگاه هاي آزاد و دولتي لايحه عجيبي نيست و دكتر "معين" نيز به دنبال متمركز كردن كنكور بود ولي مجلس رأي نداد."



دكتر "شهريار مشيري" افزود: متمركز شدن كنكور ظلمي مضاعف در حق داوطلبان آموزش عالي است چرا كه در صورت برگزاري 2 آزمون دو فرصت انتخاب براي داوطلبان وجود خواهد داشت و در غير اينصورت داوطلبان توسط سيستم سنجش يكپارچه مجبور به انتخاب يك رشته محل مي شوند و انگيزه آنها از بين خواهد رفت.

وي اضافه كرد: تجميع كنكورهاي دانشگاه هاي آزاد و دولتي كار ناجوانمردانه اي در حق آموزش عالي است و در اين كار انصاف نمي بينم. لايحه تجميع كنكورهاي دانشگاهي آزاد و دولتي از سر دلسوزي تهيه نشده است و تنها انگيزه آن تمركزگرايي است.

نماينده مردم بندرعباس اظهار داشت: "به نظر مي رسد كه دولت همگام با فعال شدن كميته گزينش استاد و دانشجو در وزارت علوم قصد دارد با در دست گرفتن كنكور دانشگاه آزاد به گزينش هاي خاص در پذيرش داوطلبان دانشگاه آزاد نيز بپردازد."

به گزارش مهر، "هادي دوست محمدي" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: برگزاري آزمون ها از نظر امنيتي، سياسي و اجتماعي و جنبه هاي مختلف ديگر هزينه بردار است لذا تجميع كنكور دانشگاه هاي آزاد و سراسري يك امر لازم و منطقي است و هر چقدر آزمون ها متمركز باشند حراست از آنها دقيق تر مي شود.



"هادي دوست محمدي" افزود: هر قدر كه كنكور از تراز واحدي برخوردار باشد ارزيابي ها و نظارت بر امور نيز دقيق تر مي شود و در اين صورت بهتر مي توان به امر پذيرش دانشجو پرداخت.

وي ادامه داد: زماني كه گزينش اوليه يكسان باشد، مسلم است كه باب سخن در قياس سطح علمي دانشجوي دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتي منطقي تر مي شود.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در برخي از موارد ديده شده است كه گاهي موافقت ها يا مخالفت ها بدون درنظر گرفتن مسائل عام كشور و با توجه به مصالح سياسي و حزبي و گروهي صورت مي گيرد وليكن بايد دانست كه اگر بخواهيم كشور به رشد واقعي دست پيدا كند، بايد كلان نگر و جامع نگر باشيم.

به گزارش مهر، "فاطمه آجرلو" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: تجميع كنكورهاي دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي سلامت كنكور را تضمين مي كند و موجب مي شود تفاوت در برگزاري كنكورهاي دانشگاه هاي آزاد و دولتي از بين برود و يكپارچگي ايجاد شود.



"فاطمه آجرلو" افزود: تجميع كنكورهاي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي دولتي نه تنها باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود بلكه كاهش استرس داوطلبان آموزش عالي را نيز در بر خواهد داشت.

وي درادامه افزود : اكثر داوطلبان آموزش عالي در هر دو كنكور دانشگاه آزاد و سراسري شركت مي كنند و در فاصله زماني بين اين دو كنكور استرس بيشتري را متحمل مي شوند.

نماينده كرج در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: تمام تلاش مابر اين است تا دانش آموزان كشور اطمينان حاصل كنند كه تمامي آنها مي توانند به آموزش عالي راه يابند.

وي تأكيد كرد: از اين پس بايد با اين ديد به كنكور توجه شود كه آزموني است براي تعيين دانشگاهي كه داوطلب تمايل به تحصيل در آن را دارد.

"عبدالمجيد حلمي" - رئيس منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي گفت:طرح ادغام كنكور سراسري و آزاد به ياد گيري اصولي دروس در طول چهارسال منجر مي شود و دانش آموزان رااز يادگيري تستي و مقطعي دور مي كند ضمن اين كه بهترين نحوه گزينش دانشجو در دانشگاه ها نسبت به نظام فعلي محسوب مي شود.



دكتر"عبدالمجيد حلمي" افزود: با استاندارد شدن آزمون هاي دبيرستان، دانش آموزان به فكر كردن وياد گيري اصولي دروس دريك محدوده زماني چهار ساله مي پردازند و بهترين طرح، از ميان برداشتن يادگيري هاي اجمالي است.

وي گفت : اين طرح طرحي تمركز زداست چرا كه با اجراي آن تنها يك كارنامه براي دانشجويان صادر مي شود و دانشجويان مي توانند بر اساس آن گزينش شوند.

رئيس منطقه 9 دانشگاه آزاد با اشاره به اين امركه هنوز جزئيات دقيق اين طرح مشخص نيست، اظهار داشت: با اجري اين طرح در روش آزمون هاي گزينش دانشجو تحولي عظيمي صورت مي گيردكه مي تواند آموزش و پرورش را ازلحاظ علمي واجتماعي متحول كند.