مسعود آب پرور کارگردان تلویزیون و سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «شیوع» به کارگردانی محمود معظمی که زیرنظر سازمان پدافند غیرعامل برای شبکه یک ساخته شد و در ابتدای پخش موجب رنجش عده ای از مردم کشور افغانستان که در کشورمان زندگی می کنند شد، گفت: ما باید کمی ظرفیت ها را در حوزه فیلم و سریال بالا ببریم تا بتوانیم در کشور کارهای متنوع و مختلفی بسازیم.

وی ادامه داد: هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه گروه ها، طبقات، صنف ها و... آستانه تحمل خود را در جامعه بالا ببرند و به فیلم و سریال ها همچون یک قصه نگاه کنند. اگر به فیلم و سریال های ساخته شده در جهان هم نگاه کنید، سازندگان بخشی از جامعه را مورد خطاب خود قرار می دهند تا بتوانند حرفشان را مطرح کنند مگر اینکه قرار باشد قصه ای تخیلی بسازند.

کارگردان «هوش سیاه» با اشاره به سختی ساخت اثر هنری در حوزه مسایل امنیتی بیان کرد: ما در منطقه ملتهبی از نظر سیاسی زندگی می کنیم و هر زمان ممکن است سیاست ها تغییر کند. به طور مثال ممکن است درباره کشور آذربایجان اثری بسازیم و بعد سیاست ها تغییر کند و ما نتوانیم یک سال دیگر همان سریالی را که ساخته ایم به پخش برسانیم.

نباید فکر کرد نمایش یک افغانستانی در یک سریال نمونه ای از همه مردم یک کشور است

وی با اشاره به سریال «شیوع» که در حوزه مسایل امنیتی ساخته شد، تصریح کرد: در حوزه امنیت یا نباید کار کنیم و یا باید آزادانه در این حوزه کار بسازیم و ورود پیدا کنیم و اتفاقا من خوشحالم که سازمان پدافند غیرعامل وارد این حوزه شد. در حوزه آلودگی ویروسی و یا انتقال بیماری از مرزهای مجاور ممکن است سمینارهای گوناگونی برگزار شود اما برای تاثیرگذاری در این زمینه بهترین کار ساخت سریال است.

این کارگردان درباره نقش آمریکا و سیاست های پنهان وی در این سریال اظهار کرد: بهترین شیوه در حوزه طرح این مسایل ساخت سریال است که می توان مردم یک کشور را درباره موضوعات مورد نظر درگیر کرد. ما باید پروسه ای را از سر بگذرانیم و به نوعی بلوغ برسیم. به طور مثال نباید هیچ گاه فکر کنیم که یک افغانستانی که در سریال نمایش داده شده است نمونه ای از همه مردم کشور است. همانطور که وقتی یک کرد یا ترک که در فیلم و سریالی نمایش داده می شود نمونه ای از همه مردم منطقه خود نخواهد بود یا اگر لهجه آذری استفاده می شود نباید به همه بربخورد.

آب پرور در واکنش به دلخوری افغانستانی ها از سریال «شیوع» یادآور شد: باید در نظر گرفت که دشمن اصلی از شخصیت افغانستانی سریال به عنوان یک عامل استفاده کرده باشد و ما به عنوان مخاطب و دریافت کننده پیام باید به این بلوغ برسیم که قصه یک شخصیت را به سایر افراد اجتماع تسری ندهیم.

موضوعات حساس پرداخت حساس تری را می طلبد

وی با اشاره به مسایل فنی و محتوایی سریال نیز عنوان کرد: من حدود دو قسمت از این سریال را دیدم و قضاوت چندانی نمی توانم درباره آن داشته باشم با این حال فکر می کنم کمی عجولانه کار شده بود و به نظرم موضوعات حساس پرداخت حساس تری هم می طلبد.

کارگردان سریال «هوش سیاه» در پاسخ به سوالی درباره ضعف فیلمنامه های پلیسی، جاسوسی و امنیتی در کشور علی رغم حضور مشاوران مختلف سازمان های مربوطه بیان کرد: درست است که ما در نوشتن فیلمنامه های پلیسی و امنیتی به تعداد زیادی از مشاوران فنی مرتبط با تخصص های سازمان دسترسی داریم اما این مشاوران از علم و دانش و تجربه لازم در حوزه سینما و فیلمنامه و همچنین ادبیات برخوردار نیستند و گاهی آنقدر تاکید دارند که مسایل فنی در فیلمنامه ها برجسته شود که اثر هنری از ویژگی های داستانی و دراماتیک خود دور می شود. این مشاوران می خواهند کارها بیشتر به مستندات واقعی و تخصصی آنها نزدیک باشد تا اینکه با چالش های داستانی، دراماتیک و فراز و فرودهای قصه پیش رود.

کارگردان «قتل آنلاین» در پایان گفت: البته کوتاهی و قصور همکاران ما نیز در این مساله دخیل است اما زمانیکه خودم هم درگیر نگارش اثری در همکاری با سازمان های مختلف می شوم، می بینم که چقدر تحت تاثیر واقعیت هستند و این یکی از آسیب هایی است که کارهای سفارشی را تهدید می کند.