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۶ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

در قالب انتشار تازه ترين شماره " نيوزلتر " ؛

كودكان بنگلادشي با زبان و ادبيات فارسي آشنا مي شوند

كودكان بنگلادشي با زبان و ادبيات فارسي آشنا مي شوند

شماره ‌هاي جديد مجله " نيوزلتر " ارگان دو ماهانه رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بنگلادش منتشر شد .

به گزارش مهر، تازه ترين شماره از نيوزلتر بزرگسالان كه سومين شماره از بيست و هشتمين سال انتشار مجله و ويژه نامه " سمينار بين المللي زبان و ادب فارسي در بنگلادش و راه‌ هاي ارتقاي آن " است در ده هزار نسخه و در 64 صفحه به زبان بنگلا منتشر شد .

اين شماره ضميمه ‌اي در بيست و چهار صفحه درخصوص سمينار بين المللي زبان فارسي ( شامل پيشينه ، مراسم افتتاحيه ، نشست ‌هاي تخصصي ، مراسم اختتاميه و پوشش خبري )  را در خود جاي داده است .

سرمقاله اين نشريه به هفدهمين سالگرد ارتحال امام خميني ( ره ) اختصاص يافته و  بخش ‌هاي ديگر مجله به انتشار مطالبي در حوزه انديشه اسلامي ، مقام علمي امام جعفر صادق(ع) ، آشنايي با دستاورد هاي ايران، اخبار ايران و جهان اسلام، بانوان، زبان و ادبيات فارسي و بنگلا و همايش‌ ها و برنامه‌ هاي رايزني پرداخته است.

عكس ‌هايي از سمينار بين المللي زبان و ادبيات فار سي در بنگلادش و راه‌ هاي ارتقاي آن ، سمينار خيام و قاضي نذرالاسلام ، افتتاح اتاق ايران در دانشگاه داكا و رونمايي كتاب " فروغ ابديت " از ديگر موارد مندرج در اين شماره است.

همچنين سومين شماره از سيزدهمين سال مجله نيوزلتر كودكان و نوجوانان در شمارگان 7500 نسخه در  48 صفحه به زبان بنگلا منتشر گرديد .

نيوزلتر كودكان و نوجوانان به منظور آشناسازي مخاطبان خود با مسائل اسلامي ، بزرگان دين و مشاهير ايران، آشنايي با ايران، زبان و ادبيات فارسي (در قالب آموزش زبان فارسي، داستان كوتاه، معرفي مختصر شخصيت‌هاي ادب فارسي) آموزه ‌هاي بهداشتي، سرگرمي‌هاي مفيد و آموزنده تهيه و تدوين شده است .

کد مطلب 357446

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