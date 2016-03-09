فصلنامه رسانه از شماره ۱۰۰ عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از فصلنامه رسانه حاوی ۹ مقاله پژوهشی از پژوهشگران و نویسندگان حوزه رسانه است که با محورهای موضوعی مختلف به چاپ رسیده است. در مقالات شماره جدید رسانه به موضوعاتی چون سازمان‌های رسانه‌ای، ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای، شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای، کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم... و بازی‌های رایانه‌ای و هوش هیجانی پرداخته شده است.

در مقاله نخست این شماره که توسط طاهر روشندل اربطانی نگارش یافته، به چیستی سازمان‌های رسانه‌ای پرداخته شده است. نویسنده در بخشی از این مقاله بیان می‌کند که در سازمان‌های رسانه‌ای ویژگی‌های خاصی وجود دارد که مدیریت آن‌ها را نسبت به دیگر سازمان‌ها متمایز می‌‌کند. لذا آشنایی با ماهیت سازمان‌های رسانه‌ای و شناخت ویژگی‌ آن‌ها ما را در درک این نکته که چرا مدیریت رسانه مدیریتی متفاوت بوده و می‌بایست نسبت به آن ساز و کارهای نظری و عملی متفاوت به کار گرفت کمک خواهد کرد. در این مقاله ۱۲۰۰ ویژگی‌ خاص این سازمان‌ها که بر مبنای تدقیق نظری شکل گرفته مورد مطالعه قرار گرفته است.

ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به قلم احسان پوری، مریم رباطی، دیگر مقاله این شماره از نشریه «رسانه» است. در این مقاله آمده است: توسعه فناوری‌های نوین یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها و اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور و قانون برنامه پنجم است که در آن بر توسعه دانایی محور و گسترش صنایع پیشرفته تأکید شده است. در ایران تأسیس مدیاسیتی یا شهر رسانه‌ای یکی از مقوله‌های مورد توجه در عرصه فعالیت‌های فرهنگی هنری است که باید به سوی مطالعه و عملیاتی کردن آن گام برداشت. این مقاله ابتدا با ارائه تعریفی از مفهوم شهر و بیان استعاره‌های شهری به تعریف مفهومی شهر رسانه‌ای، معرفی ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخته و سپس با تبیین شهرهای رسانه‌ای در قالب خوشه‌های صنعتی و فرهنگی به ضرورت ایجاد آن بر اساس اسناد فرادستی پرداخته است.

در مقاله رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌ای جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)، امید جهانشاهی، جایگاه رو به رشد رسانه‌های اجتماعی را در صنعت خبر مورد توجه قرار داده و به معرفی برخی از استراتژی‌های نوظهور سازمان‌های رسانه‌ای پیشرو در جهان پرداخته است. این استراتژی‌ها بیانگر فضای در حال ظهور کسب و کار سازمان‌های خبری هستند و می‌توانند تصویری به روز از فرایند تحولات صنعت خبر ارائه کنند. این مقاله توصیفی می‌کوشد نشان دهد که چرا و چگونه برخی سازمان‌های خبری پیشرو جهان وارد این فضای تازه شدند.

مطالعه تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا به قلم سیاوش صلواتیان، مهدی محسنی، دستیابی به منابع مالی را به عنوان یکی از موارد دشوار در بررسی سازمان‌های رسانه‌ای که بسیاری از محققان از پرداختن روشن و شفاف به این موضوع خودداری می‌کنند، مورد توجه قرار داده و به شناسایی شیوه‌های تأمین مالی ۵۸ سازمان رسانه‌ای رادیو و تلویزیونی عمومی در ۴۹ کشور جهان می‌پردازد.

مقاله کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته به قلم مشترک غلامحسین بیابانی، شهناز‌هاشمی، افسانه مظفری، می‌کوشد با توجه به نقش کمپین‌های رسانه‌ای در پیشگیری از جرائم سازمان یافته، به این سؤالات پاسخ دهد: برای افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به جرائم سازمان‌ یافته چه نوع اطلاعاتی باید ارائه شود؟ جامعه مخاطبین هدف شامل چه کسانی باید باشد؟ اطلاعات مورد نظر از چه طرقی باید به عموم منتقل شود؟ چه کمپینی دارای اثرگذاری بیشتر است؟

بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان، عنوان مقاله دیگری است به قلم بهاره نصیری و پریا شهاب‌الدین، دیگر مقاله این نشریه است. در این مقاله آمده است: امروزه یکی از معیارها و مشخصه‌های میزان توسعه‌یافتگی جوامع چگونگی استفاده از اوقات فراغت است. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد که امروزه جوانان در گذراندن اوقات فراغت خود تحت تاثیر فناوری‌های نوین قرار دارند. تغییر الگوی گذراندن اوقات فراغت جوانان و نقش ماهواره در پر کردن اوقات فراغت موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهیدبهشتی و محقق اردبیلی) به قلم مهدی معینی‌کیا، عادل زاهد بابلان، ابراهیم آریانی، علی خالق‌خواه، با هدف بررسی اهداف و انگیزه دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی و مطالعه مقایسه‌ای آن‌ها صورت گرفته است. روش پژوهش در این بررسی از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و از نظر تکنیک‌ تحلیلی: توصیفی ـ همبستگی است.

مقاله بررسی نقش روابط‌ عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی، نوشته علی‌محمد مزیدی، حسین اسلامی، علیرضا اشرفی، هم در صدد شناسایی نقش روابط‌ عمومی به عنوان تسهیل‌گر روابط بر میزان رضایت ارباب رجوع و عملکرد سازمانی سیستم پزشکی قانونی است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از متغیرهایی چون روابط‌عمومی، مشتری‌مداری و تکریم ارباب رجوع عملکرد و نحوه بازخورد سازمان پزشکی قانونی را مورد سنجش قرار دهد.

هدف مقاله شناخت رابطه بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‌های هوش هیجانی در میان دانش آموزان پسر تهرانی از فاطمه نوری‌راد و فاطمه بنیادی، بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و هوش هیجانی و سؤال اصلی پژوهش این است که چه رابطه‌ای میان «هوش هیجانی» و «میزان» و «سابقه استفاده از بازی‌های رایانه‌ای» در بین دانش‌آموزان تهرانی وجود دارد. روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایشی است.

مطالب این شماره از فصلنامه رسانه علاوه بر مقالات منتشر شده شامل مشروح گزارش ۳ نشست تخصصی است که در سال جاری در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شده‌ است؛ نقش رسانه‌ها در پساتحریم»، «رسانه و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی» و «رسانه و بحران» عناوین نشست‌هایی هستند که در این بخش آورده شده است. پایان بخش مطالب رسانه نیز شامل فهرست گزیده مقالات ارتباطات جمعی در مطبوعات است که در ماه‌های شهریور و فصل پاییز ۱۳۹۴ در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است.